Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức cuộc diễn tập Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện năm 2024.

Theo chính quyền tỉnh, Ninh Bình có địa hình tự nhiên đa dạng cả vùng núi, đồng bằng chiêm trũng và miền biển. Đây là lợi thế nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác PCTT&TKCN, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt ngày càng diễn biến bất thường và khốc liệt. Hơn nữa, Gia Viễn lại là địa bàn trọng điểm, thường xuyên chịu tác động trực tiếp, nặng nề của thiên tai.

Do vậy, việc diễn tập, thực hành PCTT&TKCN là rất quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó, cũng như nhắc nhở, tránh hiện tượng chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, trong nhân dân đối với công tác PCTT.

Hình ảnh diễn tập. Ảnh: NBTV

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, nhiều thành phần, lực lượng tham gia, diễn ra khẩn trương, trên không gian rộng và có cách làm mới. Qua buổi diễn tập, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, trình độ tổ chức hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể, công tác huy động lực lượng dân quân, công tác hiệp đồng với các đơn vị Quân đội làm nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai bão lụt xảy ra trên địa bàn, dần được nâng cao.

Đồng thời, các lực lượng cũng rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các phương án ở các cấp, nhất là công tác chuẩn bị "4 tại chỗ”. Qua đó kiểm nghiệm kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở địa phương, cơ sở, gắn phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Nhiều tình huống giả định thiết thực

Cuộc diễn tập quy mô lớn được huyện Gia Viễn tổ chức đồng thời tại 4 điểm, gồm: Nhà Văn hóa huyện, đê tả sông Hoàng Long (xã Gia Tân), thôn Thuận Phong (xã Gia Tiến) và ngã 3 sông Hoàng Long (thôn Hán Nam, xã Gia Tiến).

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo các cấp và nhân dân được huy động cùng hàng chục phương tiện ô tô, thuyền máy, xe cứu thương và nhiều vật tư tại chỗ.

Tình huống giả định tại buổi diễn tập.

Tình huống diễn tập đặt ra là: Cơn bão số 3 đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mưa lớn trên diện rộng kèm gió giật và lốc xoáy, làm thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Riêng huyện Gia Viễn, mưa kéo dài trong nhiều ngày cộng với lũ lớn trên sông Hoàng Long làm ngập lụt các khu vực ngoài đê các xã Gia Hưng, Gia Thịnh, Gia Tiến. Các tuyến đê tả hữu sông Hoàng Long, sông Bôi, đê sông Đáy xuất hiện nhiều mạch đùn, mạch sủi, thẩm lậu. Nước lũ lên cao làm tràn các tuyến đê bối thôn Hoa Tiên (xã Gia Hưng), thôn Thuận Phong (xã Gia Tiến), làm ngập úng nặng hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản, hoa màu đang kỳ thu hoạch có nguy cơ mất trắng. Tại thôn Thuận Phong, một trong những địa bàn xung yếu của huyện có 2 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, có 5 nạn nhân đang mắc kẹt trong nhà…

Trước tình hình đó, huyện đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các thành viên, các ban, ngành, đoàn thể bàn biện pháp xử trí tình huống, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng.

Về sự cố xảy ra tại khu vực tuyến đê Tả sông Hoàng Long bị sạt trượt và có nguy cơ vỡ đê, phương án xử lý được đưa ra là tạo cơ phản áp để tăng độ ổn định của khối đất đắp đê trên nền đất yếu. Các lực lượng được huy động nhanh chóng tổ chức đội hình cơ động đến khu vực sạt, trượt để giúp nhân dân chống lũ.

Do nắm chắc phương châm “4 tại chỗ” và đã được hiệp đồng chặt chẽ theo phương án từ trước, nên khi xảy ra tình huống sự cố, các lực lượng đều bình tĩnh, nắm rõ các phần việc, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Sau một thời gian khẩn trương, tập trung, với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, đoạn đê đã được gia cố an toàn.

Cùng với đó, một số vùng trũng thấp như thôn Thuận Phong, ngã 3 sông Hoàng Long, thuộc xã Gia Tiến bị ngập úng cục bộ, Chủ tịch UBND huyện quyết định sơ tán di dời 50 hộ dân thôn Thuận Phong đến Trường Tiểu học xã Gia Tiến để tránh trú, bảo đảm an toàn…

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ và khẩu hiệu hành động “tính mạng và tài sản của người dân là trên hết”, các lực lượng tại chỗ của xã cùng lực lượng cơ động của huyện và các đơn vị hiệp đồng đã phối hợp chặt chẽ, xử lý linh hoạt, hiệu quả tổ chức cứu nạn, cứu hộ đưa được nhiều người dân và tài sản lên bờ an toàn.

Lãnh đạo thăm, tặng quà, động viên lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: NBTV

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập đã diễn ra an toàn, đúng thời gian và đạt yêu cầu đề ra. Quá trình diễn tập, công tác chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng bảo đảm chặt chẽ, thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình; đảm bảo tính khẩn trương trong xử lý tình huống. Đặc biệt, trong cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo của tỉnh, Ban Đạo diễn diễn tập huyện, Ban Tổ chức diễn tập huyện đã đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ 4.0, các nội dung diễn tập được truyền hình trực tiếp về Nhà Văn hóa huyện để phục vụ đại biểu tham quan trực tiếp, qua đó nâng cao chất lượng cuộc diễn tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các ngành, các cấp rà soát, bổ sung phương án đảm bảo cụ thể, sát với tình hình thực tế. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phải nâng cao ý thức trách nhiệm và xác định PCTT&TKCN là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Ông Ngọc cũng lưu ý, các cơ quan tham mưu, đặc biệt là các ngành Nông nghiệp, Quân sự, Công an, Giao thông, Xây dựng phải thực sự bản lĩnh, am hiểu, tham mưu tốt về mặt chuyên môn, đủ kiến thức về khoa học và thực tiễn... mục tiêu cuối cùng là đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mùa mưa bão năm 2024 và các năm tiếp theo.