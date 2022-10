Ngoại trưởng Hàn Quốc thích phở, bánh mì, nói về nữ thần tượng Kpop người Việt

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ, Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, ông yêu thích phở, bánh mì. Giới thiệu về nhóm nhạc nữ Kpop New Jeans, vị bộ trưởng cho rằng giới trẻ hai nước nên có hợp tác với nhau.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có cuộc nói chuyện thân mật với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Tại đây, ông đã có bài phát biểu hơn 30 phút về quan hệ hai nước và liên tục nhận được những tràng pháo tay từ sinh viên. Mở đầu và kết thúc bài phát biểu ông đều nói bằng tiếng Việt với sự trân trọng, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Khán phòng của Học viện Ngoại giao chật kín người tham dự với sự xuất hiện của cả các cựu Đại sứ Việt Nam từng có nhiệm kỳ tại Hàn Quốc.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Park Jin với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhưng ông đã đến Việt Nam lần thứ 9. Chỉ riêng số lần đến đến nước hình chữ S nhiều như vậy cũng cho thấy vị chính khách này dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cũng như sự quan tâm đến Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin

Điều này cũng được ông thừa nhận và lý giải là do Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng khi người dân hai quốc gia đều rất coi trọng gia đình và “đặt nặng chữ tình”.

Bộ trưởng tâm sự: “Cách đấy 5 năm, tôi đã có dịp diễn thuyết tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Khi đó, tôi có vinh dự được trao đổi, chia sẻ rất là nhiều nội dung liên quan đến quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc với anh Vũ Tùng lúc đó là PGĐ Học viện Ngoại giao, hiện đang là Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. Vừa mới hôm trước tôi cũng đã ngồi ăn trưa cùng với Đại sứ Vũ Tùng, các doanh nhân, du học sinh Việt Nam và đại diện các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn”.

Vị bộ trưởng cảm thấy niềm vui lớn hơn khi quay trở lại Học viện Ngoại giao và ông cũng giới thiệu tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mới được Tổng thống Yoon Suk-Yeol bổ nhiệm – bà Oh Young Ju. Ông nhận xét, nữ Đại sứ là một nhân tài trong lĩnh vực ngoại giao với năng lực và tài năng đặc biệt, tân Đại sứ sẽ là yếu tố đóng góp nhiều hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Hai đất nước nhiều điểm tương đồng

Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin khẳng định, Chính phủ và chính quyền Tổng thống Yoon Suk-Yeol coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác chiến lược và là trọng tâm của chính sách ngoại giao của Hàn Quốc. “Hàn Quốc với vị thế là quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 10 thế giới, cam kết sẽ làm hết sức để xứng đáng với vai trò và trách nhiệm của vị thế này. Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đóng góp nhiều hơn nữa về tự do hòa bình và sự thịnh vượng của xã hội toàn cầu”, ông bày tỏ.

Ông Park Jin chia sẻ, Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tiêu biểu như hai quốc gia cùng chia sẻ văn hóa sử dụng đũa khi dùng bữa. Ông thích thú cho biết, Hàn Quốc nhiều năm liền giữ chức quán quân thế giới về mức độ tiêu thụ mì gói tính trên mỗi người dân, thế nhưng đến năm ngoái, lần đầu tiên Hàn Quốc đã phải nhường ngôi vị này cho Việt Nam. Theo ông, niềm yêu thích ăn mì gói có thể là điểm tương đồng mới giữa người dân hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Park Jin. Ảnh: Phạm Hải

Việt Nam và Hàn Quốc đều rất coi trọng giáo dục, người dân hai nước đều có tinh thần hiếu học, cần cù. Việt Nam và Hàn Quốc đều là những dân tộc trở nên mạnh mẽ khi đứng trước những nguy cơ.

Theo ông, mối quan hệ giao lưu giữa hai nước đã có từ rất xa xưa trong lịch sử, khi Lý Long Tường (vị hoàng thân của Vương triều nhà Lý Việt Nam) đã đến lánh nạn ở nước Cao Ly vào năm 1226 và có công lớn trong kháng chiến chống quân Mông Cổ.

Đến đầu thế kỷ 17, người Triều Tiên đầu tiên đến thăm Hội An (Việt Nam) là Triệu Hoàn Bích. Triệu Hoàng Bích đã để lại những ghi chép miêu tả Hội An là một vùng đất trường thọ nơi có nhiều cụ già cao tuổi, khỏe mạnh, con người nơi đây chú trọng đến đọc sách, thậm chí ở các vùng thôn quê. Khi nói đến đây người đứng đầu ngành Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông cũng đã từng tới Hội An và cảm nhận đây là một đô thị xinh đẹp, với nhiều điểm di sản cổ kính.

Chia sẻ với niềm yêu thích ẩm thực Việt, Bộ trưởng Park Jin cho biết, quận Dongdaemun sầm uất ở thủ đô Seoul tập trung nhiều nhà hàng Việt Nam nổi tiếng với rất nhiều quán ăn ngon, thu hút người Hàn Quốc. Đến nay các món ăn Việt Nam đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày đối với người Hàn Quốc.

“Cá nhân tôi cũng rất thích phở và bánh mì. Ở Seoul tôi thường xuyên tìm đến các nhà hàng Việt Nam và hôm nay (18/10) tôi cũng đã được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời ăn bữa trưa với món phở cùng quẩy và tôi đã ăn rất ngon miệng”, ông cười và nói thêm cà phê sữa đá Việt Nam cũng là món đồ uống rất được yêu thích của giới trẻ Hàn Quốc.

Sau khi giới thiệu về nhóm nhạc nam toàn cầu BTS, Bộ trưởng cho biết, vào mùa hè năm nay có một nhóm nhạc nữ Kpop mới được ra mắt, đó chính là New Jeans, trong đó có một thành viên với nghệ danh là Hanni có quốc tịch Việt Nam. Các bài hát của nhóm đã lọt vào BXH Billboard của Mỹ trong suốt 10 tuần liên tiếp và hiện đang gây sốt trên toàn thế giới. Ông bày tỏ sự xúc động khi giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc cùng nhau tạo ra những nội dung văn hóa được cả thế giới chú ý và hâm mộ.

Ông nhắn nhủ các sinh viên Học viện Ngoại giao nên có những hoạt động hợp tác sôi nổi giữa giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc giống như nhóm nhạc nữ New Jeans.