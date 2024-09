Ba thành viên của nhóm ca sĩ trẻ - Phạm Anh Duy, Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc mở đầu tập 2 của Bài hát của chúng ta - Our song Vietnam với tiết mục solo. Phạm Anh Duy trình bày ca khúc Để dành và nhận được lời khen từ các giọng ca nhóm OG (nhóm ca sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật). Quang Linh khen giọng hát của anh có "âm thanh vòm", còn Ngọc Anh khẳng định không thể "nhai đầu" anh.

Qua bốc thăm, Phạm Anh Duy được ghép cặp với Quang Linh để song ca bài Thương quá Việt Nam. Anh thừa nhận không biết cách xử lý mượt mà ca khúc, phải “dựa dẫm” tiền bối Quang Linh.

Phạm Anh Duy và Quang Linh.

Phần trình diễn của Phạm Anh Duy và Quang Linh nhận được sự đón nhận từ khán giả với tỷ lệ đánh giá tương hợp 100%. Tuy nhiên, Ngọc Anh và Orange không đồng tình, cho rằng cả hai không hợp nhau. Thanh Hà nhận xét Phạm Anh Duy hợp song ca với mình hơn và nếu Quang Linh muốn hát cùng nam ca sĩ, anh nên hỏi Trấn Thành về giày đế cao.

LyLy hài hước cho biết cả hai nhìn 'vui mắt' vì sự chênh lệch chiều cao khi đứng chung sân khấu. Hoàng Hải lo lắng đàn anh sẽ bị mỏi cổ, vai, gáy khi phải liên tục ngước lên nhìn Phạm Anh Duy.

Dù Phạm Anh Duy mong muốn ghép cặp, Quang Linh từ chối và cho biết đang dùng "chiến thuật" để thăm dò các giọng ca nhóm OG.

Quang Linh bị các nghệ sĩ hài hước trêu chọc:

Tiết mục solo của Lâm Bảo Ngọc và Vũ Thảo My với các ca khúc Trái tim của em cũng biết đau và Em ngày xưa khác rồi nhận nhiều lời khen. Quang Linh cho biết Vũ Thảo My đã "lột xác". Thanh Hà hứa nhường toàn bộ sự may mắn của mình trong năm 2024 để giúp Lâm Bảo Ngọc chiến thắng chương trình.

Lâm Bảo Ngọc và Vũ Thảo My.

Lương Bích Hữu và Vũ Thảo My kết hợp làm mới hit Dằm trong tim, trong khi Thu Minh và Lâm Bảo Ngọc "đọ" quãng cao với Yêu mình anh. Mặc dù cả hai màn song ca khiến trường quay phấn khích, các nghệ sĩ và khán giả đều cho rằng chưa tương hợp, dẫn đến việc cả bốn ca sĩ đều từ chối ghép cặp.

Thu Minh, Lâm Bảo Ngọc song ca bài hát "Yêu mình anh":

Như vậy, chưa có cặp đôi nào được về cùng đội sau 2 tập phát sóng. Mỗi nghệ sĩ đều có chiến thuật riêng để được ghép cặp với thần tượng. Ở tập tiếp theo, 2 thành viên cuối của nhóm ca sĩ trẻ là Dương Edward và Phan Duy Anh sẽ xuất hiện.

Ảnh, video: BTC