Thực tế có rất nhiều ngôi làng trường thọ trên Trái Đất. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hầu hết những ngôi làng trường thọ này đều có điểm chung là sông núi cảnh đẹp, không bị nền văn minh công nghiệp hiện đại làm ô nhiễm. Một phần nhỏ khác của làng trường thọ là do người dân dường như có gene trường thọ trong cơ thể.

Tuy nhiên, trên Trái Đất có một ngôi làng không chỉ có môi trường sống và khí hậu khắc nghiệt, rau củ quả do quá lạnh nên không phát triển được, nhưng người dân ở đây lại sống rất thọ. Đó là làng Oymyakon ở Cộng hòa Sakha, phía Đông Bắc Siberia, Nga.

Theo Aboluowang, làng Oymyakon cao 741m so với mực nước biển, được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới bởi nơi đây từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất khoảng âm 71 độ C vào tháng 2/1933. Vào tháng 8, nhiệt độ trung bình ở đây khoảng âm 15 độ C. Vào mùa đông, nơi đây chỉ có khoảng 3 tiếng xuất hiện ánh sáng mặt trời, tuyết phủ dày đặc xung quanh. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường dưới môi trường khắc nghiệt này.

Ngôi làng Oymyakon âm 71 độ C nhưng người dân vẫn sống thọ. Ảnh: Sina

Dân số ở ngôi làng này không nhiều, khoảng 500 người. Tuy "Oymyakon" có nghĩa là "nước không đóng băng" nhưng đến rượu cũng có thể đóng băng được ở đây. Nhiều giai thoại cảnh báo rằng chỉ cần đứng ở ngôi làng Oymyakon 5 phút, lông mi của bạn có thể bị đóng băng.

Vì cái lạnh khắc nghiệt, đất đai ở làng Oymyakon rất cứng, về mặt địa chất, được gọi là "băng giá vĩnh cửu". Vì vậy, ở đây hoàn toàn không thể trồng trọt được như những nơi khác, lương thực hằng ngày của người dân ở đây chủ yếu là thịt, phương tiện di chuyển là những chiếc xe băng do tuần lộc kéo. Tuần lộc cũng là nguồn thực phẩm chính.

Lý do người dân ở làng Oymyakon sống thọ

1. Cơ thể cường tráng do chịu được rét

Làng Oymyakon không đẹp, thức ăn rất đơn giản nhưng dân làng lại sống rất thọ. Theo nghiên cứu, có thể, nhờ thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt mà người dân trong làng có cơ thể khỏe mạnh.

2. Không khí trong lành và nguồn nước tinh khiết

Không khí trong lành cũng là lý do khiến người dân ở đây sống thọ. Ở ngôi làng Oymyakon này có một hiện tượng hết sức thần kỳ, ở nhiệt độ từ âm 60 đến âm 70 độ C, nước không hề bị đóng băng. Lý do là nơi đây có tầng băng dày nhất trên thế giới, độ sâu lên đến 1.500m, sinh ra áp lực giúp nước chảy, không bị đóng băng. Nguồn nước này vô cùng tinh khiết, góp phần tăng cường sức khỏe cho người dân.

Do chịu được cái rét nên cơ thể người dân Oymyakon rất cường tráng. Ảnh: Sina

3. Thực phẩm sạch chứa nhiều dinh dưỡng

Vì không thể trồng trọt trên những mảnh đất phủ đầy băng tuyết, con người chủ yếu kiếm sống bằng cách chăn nuôi tuần lộc, săn bắt và đánh cá. Chế độ ăn uống hằng ngày của họ bao gồm sữa nguyên chất từ ​​chăn nuôi, thịt hươu, ngựa, và cá. Một món ăn nổi bật khác là đá viên được làm từ huyết ngựa ăn kèm với mì ống. Ngoài ra, họ còn siêng năng vào rừng tìm kiếm những quả dâu rừng để bổ sung dinh dưỡng.

Bác sĩ cho hay nhờ sữa động vật chứa rất nhiều dưỡng chất nên người dân ở đây không bị thiếu dinh dưỡng. Người Oymyakon ăn sashimi quanh năm, các loại cá được đánh bắt dưới lớp băng, luôn tươi ngon, thường là cá tầm, cá trắng. Đây đều là những loại cá có hàm lượng dinh dưỡng cao. Người ta còn tích cực tích trữ cá, khi cá đông cứng, được đem cắt mỏng, giữ nguyên lớp mỡ dưới da. Lớp mỡ này chứa axit béo omega-3, tốt cho tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

Hà Vũ