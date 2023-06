Qua chương trình "Ngôi nhà mơ ước" do Báo VietNamNet phát động, mẹ con chị Nguyễn Thị Vân (SN 1974, ở xóm Thọ Sơn, xã Nghi Vạn) đã được một nhà hảo tâm tài trợ số tiền 75 triệu đồng để xây dựng nhà mới khang trang, kiên cố.

Chị Vân có hoàn cảnh hết sức éo le. Chị là con thứ ba trong gia đình có 4 anh em, cha mất sớm. Không có đất đai canh tác, mẹ chị đi ăn xin khắp chợ, rau cháo nuôi các con qua ngày.

Đến năm lên 7 tuổi, do gia cảnh quá túng quẫn, chị Vân được mẹ đem cho một người ở Hà Tĩnh nhận nuôi. Bẵng đi một thời gian, dân làng không còn ai biết tin tức về chị.

Một ngày cuối năm 2006, người đi đường phát hiện chị Vân bên đường tránh TP Vinh (cách nhà khoảng 1km) với bụng bầu vượt mặt. Kiểm tra trong túi phát hiện số tiền gần 2 triệu đồng cùng một tờ giấy có ghi vài thông tin cá nhân. Đầu năm 2007, chị hạ sinh cháu Nguyễn Đức Cường.

Đại diện VietNamNet cùng nhà tài trợ trao tặng căn nhà tình nghĩa cho mẹ con chị Vân. Ảnh: TT

Sau khi bà ngoại mất, cuộc sống hai mẹ con rơi vào đường cùng. Chị Vân “nối nghiệp” mẹ, bắt đầu chuỗi hành trình xin ăn ở chợ.

Thời điểm hiện tại, chị Vân và con trai Đức Cường sống dựa vào nhau trong ngôi nhà cũ nát. Khả năng tiếp thu kém, học hết lớp 5, em Cường nghỉ hẳn ở nhà. Giờ đây, Cường hoàn toàn quên mất cách đọc, viết. Em vừa đi ăn xin cùng mẹ, trong xóm ai thuê gì thì làm để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Trước hoàn cảnh trên, với sự tài trợ của nhà hảo tâm, Báo VietNamNet đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây tặng “ngôi nhà mơ ước” cho gia đình chị Vân, giúp mẹ con chị có chỗ trú nắng mưa.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 5/2023 đến tháng 6/2023 thì hoàn thành.

Công an huyện Nghi Lộc cùng chính quyền địa phương trao tặng các tư trang, vật dụng cho hai mẹ con chị Vân. Ảnh: TT

Từ nền căn nhà cũ, gia đình chị Vân đã làm lại thành một ngôi nhà 3 gian với đầy đủ bếp và công trình phụ. Tổng giá trị của căn nhà là 109 triệu đồng. Trong đó thông qua Báo VietNamNet, nhà hảo tâm hỗ trợ 75 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng xây dựng nhà và 5 triệu đồng mua máy lọc nước. Ngoài ra, bạn đọc Báo VietNamNet đã hỗ trợ thêm gia đình chị Vân 34 triệu đồng.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, Công an huyện Nghi Lộc tặng thêm cho gia đình chị Vân một số tư trang, vật dụng cá nhân như: chăn, ga, gối, đệm, quạt điện, phích nước…

Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc chia sẻ: “Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước".

Đại diện nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương trồng cây lưu niệm. Ảnh: QH

Chứng kiến hoàn cảnh 2 mẹ con chị Vân đi ăn xin, khi vào ở nhà mới, các nhà tài trợ mong muốn chị em phụ nữ ở xóm, xã cần quan tâm thêm để bày vẽ, chỉ cách cho 2 mẹ con cách nấu ăn khi có bếp và các đồ dùng sinh hoạt mới.

Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TBXH huyện cùng chính quyền xã cũng trao tặng bếp cùng nồi cơm điện.

Đón nhận tổ ấm mới, chị Nguyễn Thị Vân xúc động, ngập ngừng nói: “Cả đời người ăn nhờ, ở đậu, nay mẹ con tôi cuối cùng đã có chỗ trú mưa nắng. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ 2 mẹ con”.

Chị Vân sử dụng thiết bị được các mạnh thường quân giúp đỡ. Ảnh: TT

Chị Vân lấy chổi quét dọn trước ngôi nhà mới của mình. Ảnh: QH

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Ngô Sỹ Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ, quý Báo VietNamNet đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn.

Hai mẹ con chị Vân trước ngôi nhà mới. Ảnh: QH

Nhiều người dân xung quanh đều vui mừng cho hai mẹ con. Từ nay, hai người đã có ngôi nhà mơ ước để ở và hy vọng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.