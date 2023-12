Hiện anh Nam là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Quản lý đường dây thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Đông 1.

Năm 2004, anh Tạ Hoàng Nam chính thức vào công tác tại Đội đường dây Thủ Đức 2 (tiền thân của Đội Truyền tải điện Thủ Đức - Truyền tải điện TP.HCM) thuộc Truyền tải điện Miền Đông 1- Công ty Truyền tải điện 4 với nhiệm vụ là một cán bộ kỹ thuật. Trải qua 10 năm học hỏi kinh nghiệm và không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, anh Nam được đảm trách chức vụ Đội phó đội Truyền tải điện Thủ Đức 2, đến năm 2016 chính thức nhận nhiệm vụ Đội trưởng đội Truyền tải điện Thủ Đức 2.

Đầu năm 2018 anh Nam được phân công về công tác tại Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch với nhiệm vụ Đội phó; cuối năm 2018 anh nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch.

Anh Tạ Hoàng Nam chỉ đạo hiện trường công tác thay dây chống sét đường dây 220kV

Trải qua quá trình công tác với nhiều nhiệm vụ, anh Nam luôn ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo vận hành an toàn cho lưới truyền tải mình quản lý nói riêng và lưới điện Truyền tải điện Miền Đông 1 nói chung, cùng với tập thể công nhân lao động Đội truyền tải điện Thủ Đức 2, Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận hành an toàn, thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật đảm bảo cung cấp điện, không xảy ra sự cố nào gây gián đoạn điện và theo nhiệm vụ được phân công.

Từ cuối năm 2021 đến nay Tạ Hoàng Nam đảm trách nhiệm vụ Đội trưởng đội Truyền tải điện Biên Hòa 1, cùng tập thể đội, luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên đưa đội Truyền tải điện Biên Hòa 1 đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tập thể gắn bó đoàn kết, tinh thần phấn khởi, khơi lòng đam mê công việc của tất cả cán bộ công nhân viên

Từ năm 2019 đến nay anh Tạ Hoàng Nam thực hiện 06 sáng kiến cấp Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và đã đưa vào ứng dụng trong sản xuất. Bằng cả con tim và nghị lực của một cán bộ đảng viên gương mẫu, có tâm, năng động và nhiệt huyết, năm 2023 anh Tạ Hoàng Nam đã đóng góp tích cực trong việc xử lý hoàn tất 06 trường hợp nhà, công trình vi phạm hành lang an toàn đường dây 500kV góp phần giữ vững lưới điện vận hành an toàn liên tục, đảm bảo cung cấp điện phục vụ an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân.

Với những cống hiến đó, nhiều năm liền anh Tạ Hoàng Nam đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2014 đạt danh hiệu ‘‘Công nhân lao động giỏi” cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam; năm 2018 là Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương; Giấy khen Lao động tiên tiến từ năm 2016-2022 và là Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2019-2021.

“Anh Tạ Hoàng Nam chính là tấm gương cán bộ Đảng viên mẫu mực, đầy trách nhiệm và tận tâm trong văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, đại diện Truyền tải điện Miền Đông 1 nói.

Anh Tạ Hoàng Nam (mặc áo trắng, bên phải) tham gia chỉ đạo công trình cải tạo đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mây

Quốc Tuấn