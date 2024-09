Chính xác

Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TPHCM nằm ở phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Huyện nằm tách biệt với các địa phương lận cận, có vị trí địa lý: Phía đông giáp thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phía tây giáp các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An và huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Phía nam giáp Biển Đông; Phía bắc giáp huyện Nhà Bè và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nam. Huyện Cần Giờ có diện tích hơn 704km2. Do bị ngăn cách với các địa phương khác bởi nhiều sông lớn, chưa có cầu bắc qua nên hiện tại đến Cần Giờ đều phải dùng phà, chủ yếu là phà Bình Khánh. Đường bộ quan trọng nhất ở Cần Giờ là đường Rừng Sác chạy từ Tây Bắc tới Đông Nam huyện, mới được nâng cấp xong giữa năm 2011. Huyện Cần Giờ hiện có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Cần Thạnh và 6 xã: An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An.