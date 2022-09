Ngọt band và giới nhạc Indie biểu diễn ở Công viên Tao Đàn

Chương trình nghệ thuật kết nối cộng đồng Thành phố Tình yêu - Lively SaiGon được chỉ đạo bởi Sở VH-TT TP.HCM, do Trung tâm Ca nhạc nhẹ phối hợp thực hiện.

Ngọt band - một trong những nhóm nhạc Indie được yêu thích nhất hiện nay góp mặt trong chương trình.

Đêm nhạc thứ 3 với chủ đề Gặp - Cuộc hội ngộ của những "nhà thơ" đô thị quy tụ dàn ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng với dòng nhạc Indie: Ngọt Band (với các bản hit: Thấy chưa, Mấy khi, Lần cuối, Em dạo này,...), BOF, Bút Chì Màu Band, The Hood, Im Not Sure và Sawa Phạm. Họ được xem là những người đại diện cho lớp trẻ thể hiện tình yêu thương, sự lạc quan và biết trân trọng mỗi cuộc “gặp” gỡ trong đời.

"Show với màu sắc indie từ những người trẻ dồi dào năng lượng, ê-kíp kỳ vọng sẽ mang lại cho công chúng một cuộc giao lưu âm nhạc tươi mới, sôi động, bùng nổ cảm xúc", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sự kiện nghệ thuật được diễn ra tại Công viên Tao Đàn - nơi được xem là lá phổi xanh hơn 150 tuổi của Sài Gòn - TP.HCM, một địa điểm vui chơi quen thuộc đối với người dân nơi đây lẫn du khách trong và ngoài nước.

Các nhóm nhạc Indie được giới trẻ săn đón nhờ âm nhạc gần gũi, tâm thế sống tích cực.

Thành phố Tình yêu - Lively SaiGon là talkshow tương tác kết hợp biểu diễn nghệ thuật đương đại tại các không gian nghệ thuật - các điểm đến văn hóa, lịch sử, thể thao tiêu biểu của Sài Gòn – TP.HCM, như Bưu điện TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Lam Sơn, công viên Tao Đàn…

Đại diện đơn vị tổ chức cũng cho biết sân khấu được làm tối giản, hạn chế tối đa cảnh trí, hiệu ứng hiện đại. Họ muốn khán giả tập trung hoàn toàn vào âm nhạc và phần không gian nổi bật tại địa điểm các khu di tích lịch sử diễn ra sự kiện. 2 số đầu tiên của chuỗi chương trình với khách mời Đông Nhi, Đức Tuấn,... diễn ra thành công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công viên Lam Sơn.

MV 'Em dạo này' của Ngọt band