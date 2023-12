Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sleep Health, ngủ nhiều hơn vào cuối tuần có thể cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nhóm tác giả từ Đại học Y Nam Kinh ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ khảo sát Kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia, tổng hợp thông tin của 3.400 người Mỹ trưởng thành từ 20 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018.

Cuộc khảo sát thu thập thông tin về thời gian ngủ của những người tham gia vào các ngày trong tuần và cuối tuần, cũng như liệu họ có mắc bệnh tim, huyết áp cao và/hoặc bệnh tiểu đường hay không.

Những người mất ngủ trong tuần có thể ngủ bù một chút vào cuối tuần. Ảnh minh họa: Manifatturafalomo

Những người ngủ nhiều hơn ít nhất một giờ vào cuối tuần so với các ngày trong tuần được chứng minh có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn - đặc biệt là đột quỵ, bệnh tim mạch vành và đau thắt ngực (do lưu lượng máu giảm) so với những người không ngủ bù.

Theo New York Post, nguy cơ giảm đáng kể nhất ở những người ngủ ít hơn 6 giờ vào các ngày trong tuần và ngủ thêm ít nhất 2 giờ vào cuối tuần.

Tiến sĩ Marc Siegel, Trung tâm Y tế NYU Langone (Mỹ) chung quan điểm: “Ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm thúc đẩy nguy cơ giải phóng hormone gây căng thẳng, đồng thời làm tăng cơn đau tim và đột quỵ”.

Là người không tham gia vào nghiên cứu của Đại học Y Nam Kinh, Tiến sĩ Siegel đưa ra bình luận: “Nghiên cứu cho thấy bạn có thể bù đắp tình trạng thiếu ngủ trong tuần và thiết lập lại thời gian ngủ thêm hơn 2 giờ vào cuối tuần, đưa nguy cơ mắc bệnh tim của bạn trở về mức cơ bản”.

Từ trước tới nay, nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm không nên ngủ "nướng" vào cuối tuần. Tiến sĩ Biquan Luo, chuyên gia về giấc ngủ người Mỹ, giải thích: “Khi bạn không thiếu ngủ, lịch trình ngủ phù hợp sẽ duy trì nhịp sinh học của cơ thể, hỗ trợ giấc ngủ chất lượng cao hơn, năng lượng tốt hơn và sức khỏe chuyển hóa tim mạch”.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Luo chỉ ra rằng việc liên tục thiếu ngủ có thể gây ra mệt mỏi mạn tính và tăng nguy cơ béo phì cũng như các bệnh tim mạch. Trong trường hợp này, ngủ bù vào cuối tuần sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của bạn.

“Điều quan trọng cần lưu ý là việc ngủ bù không đảo ngược được hoàn toàn tác động của tình trạng thiếu ngủ mạn tính”, Tiến sĩ Luo khuyến cáo.

Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ và Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ khuyến nghị người lớn nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, ngủ không đủ giấc có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, béo phì, trầm cảm, huyết áp cao cũng như các bệnh và tình trạng khác cao hơn.