Cách phân biệt tình trạng say và ngộ độc rượu

Theo bác sĩ Nguyên, ngộ độc rượu khác với say rượu. Ngộ độc rượu do bệnh nhân uống phải rượu có chứa cồn công nghiệp nghiệp. Bệnh nhân ngộ độc rượu không thể hồi phục lại như trước, đặc biệt là tế bào chất xám. Bệnh nhân được cứu sống đều có di chứng, mất một phần tế bào não. Say rượu là tình trạng mất kiểm soát do uống rượu ethanol.