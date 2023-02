Người bị CSGT dừng xe kiểm tra có được xem kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm?

Người vi phạm không được xem chuyên đề, kế hoạch của tổ công tác liên ngành 141 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát 141 có nhiệm vụ, đặc thù riêng nên người vi phạm không được xem chuyên đề, kế hoạch của các tổ công tác liên ngành này. Tổ công tác liên ngành 141 là tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội với nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và thực hiện các chuyên đề nóng của Phòng CSGT và Công an TP. Kế hoạch của các tổ công tác 141 đã được thông qua Ban chỉ đạo 141 của Công an TP, hàng ngày được phân công theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT và Công an TP để đảm bảo công tác nghiệp vụ. Do vậy, người vi phạm không được yêu cầu xem chuyên đề, kế hoạch của các tổ công tác này.