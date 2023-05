Sáng 9/5, đại diện VKSND tỉnh An Giang đã nêu đề nghị trên tại phiên xét xử các bị cáo trong vụ "giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng để tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác”.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Vũ Văn Quý còn bị cáo buộc thêm tội “Rửa tiền”. Bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi, ngụ tại TP Châu Đốc, An Giang) bị xử tội “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thiện Chí

Bị cáo Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, khi đó là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh). Bị cáo Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc.

Trong bản luận tội, đại diện VKSND tỉnh An Giang vẫn giữ quan điểm truy tố đối với các bị cáo như cáo trạng nêu.

Đại diện VKSND tỉnh An Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh từ 9-11 năm tù tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Vũ Văn Quý mức án từ 12-14 năm tù; bị cáo Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm cùng mức án 10-12 năm tù và bị cáo Đào Ngọc Cảnh mức án 8-10 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Riêng bị cáo Vũ Văn Quý còn bị đề nghị mức án 10-12 năm tù về tội "Rửa tiền".

Đồng thời, VKSND tỉnh An Giang đề nghị TAND tịch thu hơn 2 tỷ đồng mà các bị cáo chiếm đoạt của Trần Trí Mãnh.

Bị cáo Trần Trí Mãnh bị đề nghị phạt từ 9-11 năm tù. Ảnh: Tiến Tầm

Bản luận tội của VKSND tỉnh An Giang xác định, bị cáo Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản. Ngược lại, bị cáo Cảnh còn tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ.

Các bị cáo đến gặp Trần Trí Mãnh tự giới thiệu “có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương”, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Ngày 17/1, các bị cáo Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành thì chuyển số tiền còn lại.

3 ngày sau, bị cáo Quý đến TP Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy trước công ty của Mãnh có ô tô biển số xanh đậu nên nghi sự việc bị phát hiện.

Bị cáo Trọng và Quý bàn bạc sẽ nói dối với Mãnh là việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện. Nhóm này yêu cầu Mãnh chi từ 4-5 tỷ đồng, là tiền chi phí đi lại và “lo lót cho công an”.

Sau đó, qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỷ đồng. Trong đó, Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng; Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng.

Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng.

Sau đó, Trần Trí Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo.