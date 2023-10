XEM CLIP:



Sau đêm dài điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sức khỏe của anh M.V.Y. (SN 1988, quê tại Xuân Trường, Nam Định) đã ổn định. Các bác sĩ xác định, mặt, tay và 2 chân của anh Y. bị bỏng nặng.

Anh Y. cho biết, vụ cháy xảy ra quá nhanh khiến bản thân anh không xử lý kịp. Thời điểm đó khoảng 17h30 ngày 26/10, anh đang dùng máy ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên.

Cũng theo anh Y, bản thân anh không quan sát kịp lửa bùng ra từ đâu, chỉ thấy lửa cứ thế phun ra từ khu vực máy ép. Ngọn lửa đã làm cháy, nổ các thiết bị khác trong nhà khiến trần và cánh cửa cuốn ở bên ngoài sụp xuống.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà vừa để ở, vừa làm kho phế liệu

Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, anh Y. chỉ kịp khoác chiếc chăn lên người rồi lao thật nhanh ra ngoài. Ra đến cửa, anh nghĩ đến vợ và 2 con trai đang bị mắc kẹt bên trong nên tìm cách quay lại ứng cứu nhưng bất thành. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một to, bao trùm toàn bộ căn nhà rộng hơn 30m2, anh Y. chỉ biết bật khóc và tri hô mọi người cứu giúp 3 mẹ con.

Mua bình xịt tóc hết hạn về ép phế liệu

Anh M.V.Y. cho biết, ngày 25/10 vừa qua, anh đã mua lô bình xịt tóc hết hạn sử dụng của một công ty về để ép phế liệu. Các bình này bên trong vẫn còn khí, sau khi được mua về thì gia đình cho vào máy chuyên dụng để cán bẹp và đóng thành bánh rồi tiếp tục bán cho các cơ sở thu mua khác.

Anh Y. kể, những ngày trước đó, vợ anh là chị N.T.T. (SN 1992) cũng ép các bình xịt này nhưng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân anh cũng không ngờ đến việc ép các bình xịt này có thể gây ra nổ như vậy.

Vỏ bình xịt gây ra vụ cháy được công an thu thập tại hiện trường (Ảnh: CACC)

Cũng theo anh Y, gia đình đã làm nghề thu mua sắt vụn được hơn chục năm, khoảng 4 năm nay, gia đình anh chuyển về thuê đất tại xóm Đồng (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì) để làm cơ sở. Ban đầu, cuộc sống gia đình rất khó khăn, hai năm trở lại đây thì khấm khá hơn một chút, nay lại xảy ra sự cố.

Trước đó, khoảng 17h40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà (gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy được lực lượng chức năng phong tỏa

3 mẹ con đã tử vong trong vụ cháy

Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn kết thúc quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích.

3 nạn nhân tử vong gồm: chị N.T.T. (SN 1992, là vợ anh Y.), cháu M.T.Đ. (SN 2012), và cháu M.B.A. (SN 2018) là con anh Y. và chị T.

Ban đầu, Công an TP Hà Nội xác định, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.