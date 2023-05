Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Phú Thọ đã tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư góp phần phát triển văn hoá xã hội vùng DTTS.

Uỷ ban Dân tộc tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Phú Thọ nhân dịp đoàn về thăm Thủ đô.

Những người được “Đảng cử, dân tin”...

Huyện miền núi Tân Sơn hiện có có 42 già làng, trưởng bản và 163 người có uy tín trong đồng bào DTTS, đây là huyện có số lượng người có uy tín trong đồng bào DTTS nhiều nhất tỉnh.

Những năm qua, những già làng, trưởng bản và người có uy tín trên địa bàn huyện giữ vị trí, vai trò hết sức to lớn, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời là tấm gương luôn đi đầu trong mọi công việc, cùng với đồng bào đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong số 42 già làng, trưởng bản ở huyện Tân Sơn, ông Đinh Bình Nhượng ở khu Đồng, xã Lai Đồng, là một trong những người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Với 75 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị công tác, ở vị trí nào ông cũng được bà con đồng bào dân tộc tin yêu. Năm 2015, ông được bà con trong khu tin tưởng, bầu là người có uy tín.

Những năm qua, không quản ngại khó khăn, ông đã cùng Ban Chi uỷ trong khu tuyên truyền bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương.

Về xã Cự Thắng (huyện Thanh Sơn), nhắc đến người có uy tín trong đồng bào DTTS của xã, ai ai cũng gọi tên ông Đinh Văn Lại.

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mường ở xóm Gò Tre bởi ông không chỉ là tấm gương trong việc vận động mọi người tham gia phát triển kinh tế, mà ông còn là người vận động người dân trong xóm hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, đưa Cự Thắng trở thành xã nông thôn mới.

Với mong muốn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, ông Thắng đã vận động người dân trong xóm dạy tiếng Mường. Hơn thế, ông đứng ra thành lập CLB văn hoá dân tộc Mường của xóm nhằm xây dựng và duy trì đội cồng chiêng và nghệ thuật trình diễn dân gian của dân tộc cho lớp trẻ. Hiện, CLB là nòng cốt duy trì văn hoá dân tộc Mường xã Cự Thắng.

Cùng với ông Thắng, tại huyện Thanh Sơn hiện có 207 người uy tín trong đồng bào DTTS. Họ đều là những người được cộng đồng tín nhiệm, có phạm vi ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, được nhân dân tin tưởng.

Họ đã đóng góp tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành cầu nối giữa đồng bào DTTS với các cấp ủy Đảng, chính quyền, vận động đồng bào chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Đặng Thế Toàn (đứng thứ 4 từ phải sang) là người có uy tín ở bản Cỏi (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn) với mong muốn truyền dạy lại cho lớp trẻ những nghi lễ văn hoá của người Dao Tiền để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

... truyền lửa cho thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc dân tộc

Bản Cỏi nằm giữa vùng lõi của vườn quốc gia Xuân Sơn, thuộc xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn), là ngôi làng cổ xưa nhất của đồng bào Dao Tiền. Từ một khu dân cư heo hút nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn, nay bản Cỏi trở thành địa điểm thu hút được nhiều khách du lịch biết đến.

Mặc dù không còn sinh sống ở lưng chừng núi như trước, nhưng những phong tục tập quán của người dân ở bản Cỏi vẫn còn nguyên vẹn.

Là một trong những người được bà con dân bản bầu là Người có uy tín ở bản Cỏi, ông Đặng Thế Toàn, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cùng cán bộ bản và đảng viên tuyên truyền, hướng dẫn những chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho bà con trong bản; đồng thời triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương.

Hàng tháng, hàng quý, hàng tuần khi có chủ trương, chính sách mới đề ra, chúng tôi đều tổ chức tuyên truyền cho bà con nắm bắt. Đối với những người chưa hiểu nếu có thắc mắc, chúng tôi đến từng gia đình giải thích để bà con hiểu rõ và chấp hành”.

Không chỉ vận động nhân dân phát triển kinh tế, ông Toàn đã cùng Chi bộ khu Cỏi còn vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao.

Những ai đã từng đặt chân đến Xuân Sơn đều biết lễ cấp sắc là một trong những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Dao nơi đây. Đây là nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất trong cuộc đời chuyển từ giai đoạn trẻ con lên người đàn ông trưởng thành của người Dao.

Người Dao quan niệm, nếu như người đàn ông chưa trải qua lễ cấp sắc thì chưa được công nhận là người trưởng thành.

Mỗi lần tổ chức lễ cấp sắc là dịp để cộng đồng nghe lại nguồn gốc xuất xứ của dân tộc mình. Để bảo tồn và phát huy lễ cấp sắc không chỉ cho dân tộc Dao mà còn muốn giới thiệu đến người dân, du khách mỗi lần đến bản thăm quan du lịch, ông Toàn và chi bộ bản đã vận động nhân dân giảm bớt thời gian tổ chức lễ cấp sắc từ 3 ngày 2 đêm xuống 2 ngày 1 đêm đồng thời vận động nhân dân lưu giữ những giá trị bản sắc truyền thống.

Ông Toàn chia sẻ, “trải qua thời gian, có nhiều nét văn hóa đã bị mai một, cùng với đó là lớp thanh niên thường đi làm ăn xa nên gây khó khăn trong việc truyền dạy văn hóa Dao. Vì thế, tôi thường xuyên ghi chép lại những nghi lễ truyền thống bằng cả tiếng Việt và chữ Nôm Dao với mong muốn truyền dạy lại cho lớp trẻ để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

Ông Lê Tiến Quân, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ cho biết, đội ngũ người có uy tín của tỉnh luôn phát huy hiệu quả vai trò, vị trí trong đời sống đối với bà con các dân tộc, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt là việc tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần đắc lực giúp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua họ nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân để gửi đến các cấp, các ngành.

