Báo cáo của thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 cho hay, tính đến trung tuần tháng 5/2024, Bộ Công an đã cấp trên 86,2 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và thu nhận trên 75,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt hơn 54,34 triệu tài khoản, đạt tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận là 71,78%. Đặc biệt, 8 tiện ích trên ứng dụng VNeID công bố vào ngày 25/1/2024 đã được nhiều người dân hưởng ứng sử dụng. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có hơn 1,5 triệu lượt truy cập vào ứng dụng VNeID, trong đó có thể kể đến một số tiện ích có người dùng cao như: dịch vụ công thông báo lưu trú là 237.522 lượt; kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự là 4.264 lượt; thông báo, phổ biến chính sách pháp luật mới cho công dân là 9,2 triệu lượt; tích hợp 829 tài khoản an sinh xã hội của người dân trên ứng dụng VNeID...