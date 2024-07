Các phóng viên trang Dingduan Xinwen hôm 7/7 đã có mặt tại khu tái định cư do chính quyền Trung Quốc lập cho nạn dân sau vụ vỡ đê Hồ Động Đình. Nơi đây, vốn là một trường học trong huyện Hoa Dung thuộc tỉnh Hồ Nam, hiện là chỗ cư trú của hơn 700 người, trong đó có bà Dương Hồng đến từ thôn Đoàn Đông.

Khu tái định cư cho nạn dân ở hồ Động Đình. Ảnh: Dingduan Xinwen/ Baijiahao Baidu

“Vào 15h chiều 5/7, tôi cùng nhiều người dân khác trong thôn Đoàn Đông nhận thông báo nhanh chóng đi sơ tán. Tôi nghe nói tình hình đê bên hồ Động Đình, nằm cách thôn tôi vài ngôi làng, đang nguy cấp. Do trong nhà có người già, không tiện cho việc di chuyển nên tôi tạm thời ở lại trong thôn. Ai ngờ, chưa tới tối mà nước lũ đã tràn về”, bà Dương kể lại tình cảnh khi đó.

Do nhà bà Dương nằm ở khu trũng của thôn, nên khi lũ tràn về thì mực nước nhanh chóng dâng cao hơn 3m. Gia đình bà đành phải trèo lên mái nhà và cố thủ ở đó. Dương nói rằng, mái nhà bà khi đó nhìn giống như ‘hòn đảo biệt lập’ bị lũ vây quanh.

Sau đó, chính quyền địa phương đã điều lực lượng cứu hộ tới thôn Đoàn Đông để sơ tán người dân mắc kẹt giữa dòng lũ, trong đó có gia đình bà Dương.

Một căn phòng cho nạn dân trong khu tái định cư. Ảnh: Dingduan Xinwen/ Baijiahao Baidu

“Hai người con trai của tôi đều đi làm ăn xa, sau khi nghe tin dữ đã gọi điện về. Dù chúng đều nói muốn quay về nhà, nhưng tôi ngăn lại và nói rằng dù có về thì nhà bị ngập cũng không thể ở được. Cả gia đình hiện ở khu tái định cư nên các con đừng lo lắng”, bà Dương nói.

Dương kể tiếp, thiên tai xảy ra đột ngột khiến bà và người thân không kịp sơ tán đàn gia súc. Ngoài ra, hơn 40 mẫu đất trồng đậu nành vừa khai hoa cũng bị lũ nhấn chìm. “Dù vậy, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng. Chúng tôi vẫn cần khôi phục mọi thứ, cần xây dựng lại tổ ấm của mình”.

Các nhân viên tình nguyện hỗ trợ người dân gặp nạn ở khu tái định cư. Ảnh: Dingduan Xinwen/ Baijiahao Baidu

Ở một diễn biến khác, giới lãnh đạo tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc chiều 7/7 đã tổ chức họp báo về tình hình vỡ đê bên hồ Động Đình. Phó Tỉnh trưởng Hồ Nam, quan chức Trương Nghênh Xuân cho biết các lực lượng cứu hộ đã di dời hơn 7.680 người từ vùng thiên tai tới nơi an toàn. Rất may, chưa có ghi nhận thương vong về người do lũ gây ra.

“Vào 23h đêm 6/7, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành lấp lỗ thủng trên đê hồ Động Đình. Tới chiều 7/7, chúng tôi đã lấp hơn 80m trên đoạn nứt đê. Dự kiến, việc vá đê sẽ hoàn tất trước trưa 9/7”, bà Trương cho hay.

Cơ quan chức năng Trung Quốc lấp lỗ thủng trên đê hồ Động Đình. Ảnh: China Daily

