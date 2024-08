Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024” vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức ngày 16/8.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình và Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Văn Tuấn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: V.S

Theo Cục An toàn thông tin, tình hình mất an toàn thông tin mạng, lừa đảo trên không gian mạng Việt Nam, thời gian qua, diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và đa dạng, gây thiệt hại lớn về tinh thần, tài sản cho người dân.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức cuộc thi trực tuyến để người dân Thừa Thiên Huế tìm hiểu về các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa góp phần xây dựng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin trên môi trường số, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho người dân. Ảnh: V.S

Chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định: Thời gian qua, Sở TT&TT, Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin mạng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, các hiện tượng lừa đảo, hoạt động của tội phạm trên không gian mạng vẫn thường xuyên xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng đối với người dân. Vì thế, việc nâng cao nhận thức cho người dân để bảo đảm an toàn thông tin trong cuộc sống hằng ngày là hết sức cần thiết.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thừa Thiên Huế quan tâm đồng hành cùng cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; có giải pháp tích cực triển khai, hướng dẫn người dân cách thức đăng ký và đăng nhập tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt. Đồng thời, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân tại địa phương hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, góp phần giảm thiểu các nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng.

Người dân Thừa Thiên Huế tham gia thi trắc nghiệm trên ứng dụng Hue-S. Ảnh: V.S

Theo các đơn vị tổ chức, kéo dài từ nay đến hết ngày 1/9, cuộc thi “Tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024” có đối tượng tham gia gồm tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với điều kiện là người tham dự có tài khoản Hue-S hoặc tài khoản VNeID.

Người dân sẽ tham gia thi trên nền tảng đô thị thông minh Hue-S, với nội dung bài thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm về những kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cơ bản; nhận diện và kỹ năng phòng tránh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn...

Cuộc thi hướng tới mục tiêu hướng dẫn toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tìm hiểu kỹ năng đảm bảo an toàn trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin mạng và cách nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục An toàn thông tin dự kiến sẽ đưa cuộc thi này trở thành sự kiện thường niên để khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó tự trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình an toàn trên môi trường số.

Trong năm đầu tiên được tổ chức, cuộc thi “Tìm hiểu kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Thừa Thiên Huế” sẽ chọn trao 54 giải thưởng cá nhân, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá mỗi giải 5 triệu đồng và 50 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, các cá nhân đạt giải thưởng còn được Ban tổ chức tặng giấy khen.