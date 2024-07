Kết quả thi của sinh viên Việt Nam tại cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin 2024 do Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN – Nhật Bản chủ trì tổ chức, vừa được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Top 10 cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024 được Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN – Nhật Bản chủ trì tổ chức ngày 25/7. Ảnh: asean.firstseclounge.org

Diễn ra trong ngày 25/7 theo hình thức trực tuyến, cuộc thi được Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN - Nhật Bản tổ chức, với sự tham gia phối hợp của Cơ quan an ninh mạng quốc gia Thái Lan.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi nước thành viên ASEAN được cử không quá 30 cá nhân dưới 26 tuổi tham dự cuộc thi này. Được sự đồng ý của Bộ TT&TT, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA phối hợp cùng Cục An toàn thông tin cử 30 sinh viên của 8 trường đại học trên cả nước tham dự cuộc thi an toàn thông tin quy mô khu vực ASEAN.

Tham gia đua tài cùng hơn 200 bạn trẻ yêu thích an toàn thông tin đến từ 9 nước ASEAN khác, 30 sinh viên Việt Nam đã thực hiện trực tuyến các bài thi dạng CTF - Vượt thử thách theo chủ đề, tập trung vào các nội dung về Network, Crypto, Reverse, Programming, Miscellaneous, Puzzle.

Hai sinh viên dẫn đầu cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024 là 2 thành viên đội Nu_RobinHust đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh đội Nu_RobinHust thi Cyber SEA Game 2023: VNCERT/CC

Kết quả chung cuộc, các sinh viên Việt Nam tham dự cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024 đều đã đạt điểm số cao. Đặc biệt, trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, có tới 7 vị trí đầu tiên cùng là các sinh viên Việt Nam.

Trong đó, 2 vị trí dẫn đầu cuộc thi thuộc về 2 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội là Nguyễn Hoàng Huy và Đinh Thái Sơn; 4 vị trí tiếp theo do các sinh viên Đại học FPT nắm giữ; vị trí thứ 7 thuộc về sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM. Các thí sinh có tên trong Top 10 của cuộc thi đều được Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN - Nhật Bản cấp chứng nhận.

Cũng theo VNISA, 30 thí sinh tham gia cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024 được VNISA và Cục An toàn thông tin chọn từ các đội thi xuất sắc ở vòng chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’.

Nguyễn Hoàng Huy và Đinh Thái Sơn, 2 thí sinh vừa giành 2 vị trí dẫn đầu cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024, cũng là 2 thành viên đội Nu_RobinHust đến từ trường Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nu_RobinHust là đội đạt giải Ba cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’ và đoạt giải Nhì Cyber SEA Game 2023, cuộc thi đảm bảo an toàn thông tin dành cho các đối tượng trẻ (sinh viên và kỹ sư) trong khu vực ASEAN, tổ chức vào tháng 11 năm ngoái.

30 thí sinh tham gia cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024 được chọn từ các đội xuất sắc trong vòng chung khảo ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023'. Ảnh thi chung khảo: T.H

Thành tích mà các sinh viên Việt Nam vừa đạt được trong cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin ASEAN 2024 do Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN - Nhật Bản tổ chức, tiếp tục khẳng định chất lượng nguồn nhân lực an toàn thông tin Việt Nam nói chung và cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ nói riêng.

‘Sinh viên với An toàn thông tin’ là cuộc thi được VNISA tổ chức thường niên từ năm 2008. Từ năm 2019, cuộc thi mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN khác tham gia. Năm 2023 là năm đầu tiên cuộc thi có sự tham dự của sinh viên 10 nước ASEAN.

Các đội sinh viên Việt Nam đạt kết quả cao trong cuộc thi này được VNISA đề cử tham dự các cuộc thi CTF ở khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield... và luôn mang về cho Việt Nam nhiều giải cao. Đơn cử như, các đội sinh viên Việt Nam đạt thành tích cao trong cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’, sau khi được cử tham gia các cuộc thi của khu vực và quốc tế, đã mang về cho Việt Nam 2 giải Nhất, 1 giải Nhì cuộc thi ASEAN Cyber Shield cùng 1 giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023.

Đại diện VNISA thông tin thêm: Trong năm 2024, cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ tiếp tục được tổ chức với 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo. Trong đó, dự kiến vòng sơ khảo sẽ thi online vào ngày 5/10 và chung khảo diễn ra ngày 19/10.