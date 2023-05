Gia đình cho biết, 10 ngày trước bệnh nhân giẫm vào cọc gỗ dưới áo, vì vết thương ở chân nhỏ, chảy máu ít và không đau nên chủ quan không đi khám và tiêm huyết thanh uốn ván. Bệnh nhân tự mua thuốc ở nhà điều trị.

Trước ngày vào viện, bệnh nhân bắt đầu thấy khó há miệng, phải dùng ống hút để ăn cháo, đến khi đau, co cứng vùng lưng, khó cúi đầu, nói khó, người nhà mới đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu.

Lúc này, bệnh nhân đã cứng hàm, há miệng được 0,5cm, nuốt khó, co cứng cơ bụng, thành bụng không có phản ứng. Vết thương lòng bàn chân trái sưng nề, đỏ, kích thước khoảng 1cm, chảy mủ trắng.

Cuộc hội chẩn với bác sĩ bệnh viện tuyến trên nhanh chóng được tiến hành, xét đặt ống nội khí quản cấp cứu bệnh nhân và chuẩn bị phương án mở khí quản trong trường hợp khó đặt ống. Bệnh nhân được dùng giảm đau, an thần và giãn cơ tuyệt đối, đặt ống nội khí quản thành công.

Sau khi được chích rạch, lấy dị vật và sát khuẩn vết thương bàn chân, bệnh nhân được chuyển bệnh viện tuyến trung ương điều trị.

Uốn ván là căn bệnh nguy hiểm và tỉ lệ tử vong cao. Để ngăn cơn co cứng, co giật, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc an thần, giãn cơ kéo dài, dễ bị bội nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, loét tì đè. Do đó, khi bị có vết thương hở, người dân phải đến ngay cơ sở y tế để đánh giá nguy cơ nhiễm uốn ván, tiêm huyết thanh phòng bệnh.