Xem video:

Sự việc xảy ra mới đây trên đường Hà Huy Giáp, đoạn qua Khu Phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, đã được người đi đường ghi lại bằng điện thoại.

Theo đó, thời điểm này tuyến đường khá đông đúc và đã có va chạm xảy ra giữa người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Honda Lead đang chở theo bé trai và ô tô điện nhãn hiệu VinFast e34.

Tuy nhiên, bất chấp việc tài xế ô tô đã xuống xe và chắp tay xin lỗi, người đàn ông đi xe máy vẫn thẳng tay dùng mũ bảo hiểm đập mạnh nhiều lần lên nắp ca-pô rồi tăng ga bỏ đi.

Hành động trên khiến nhiều người đi đường cảm thấy bức xúc và thương cảm cho tài xế ô tô bị hủy hoại tài sản.

Trước đó đã có nhiều sự việc gây rối trật tự do va chạm giao thông được đưa lên mạng xã hội và thủ phạm đều nhanh chóng được cơ quan chức năng triệu tập làm việc, thậm chí ra quyết định khởi tố. Điển hình như trường hợp nam thanh niên tên Bùi Thanh Khoa đi xe máy đánh một cô gái chỉ vì va chạm nhẹ tại đường Khánh Hội (quận 4, TPHCM) vào sáng 9/12. Ngày 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thanh Khoa về tội cố ý gây thương tích vì đánh cô gái sau va quẹt giao thông ở quận 4.