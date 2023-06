Ngày 13/6, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết nam bệnh nhân 70 tuổi vào viện trong tình trạng mất da dương vật toàn bộ và mất tinh hoàn phải.

Bệnh nhân đã được cắt lọc làm sạch xử lý vết thương dương vật - bìu, để hở da vì vết thương bẩn do con vật cắn có nguy cơ nhiễm trùng cao. "Bệnh nhân ít nhất phải chịu 2 cuộc mổ nữa", bác sĩ Giang nói. Sau khi che phủ vùi da dương vật xuống da bụng, sau 3 tháng các bác sĩ sẽ dùng các vạt da vùi để tạo thành da dương vật mới cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Giang giải thích tình trạng bệnh lý cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BV

Theo bác sĩ Giang, vết thương bộ phận sinh dục ngoài do động vật cắn là tổn thương hiếm gặp trong ngành Nam học. Một số nguyên nhân chấn thương các bác sĩ từng gặp là do mảnh đạn pháo mìn nổ, do tai nạn giao thông chấn thương trực tiếp vào vùng bìu - tầng sinh môn gây mất rộng tổ chức, do tai nạn ngã cao, do bị đá vào vùng bìu - dương vật khi thi đấu thể thao...

Trong cuộc sống gia đình hàng ngày, vết thương dương vật - bìu có thể bị do người khác cắn, cắt, giật đứt do thù hận yêu đương, ghen tuông… Một số người khác có vấn đề về tinh thần như trầm cảm có thể tự cắt bộ phận sinh dục ngoài của mình.

Vết thương bộ phận sinh dục ngoài còn có thể do chó, lợn cắn. Chó thường cắn vào bộ phận sinh dục ngoài của trẻ nhỏ và người già khi đi vệ sinh.

Đối với vết thương do lợn gây ra, 2 tình huống thường xảy ra, một là khi thiến lợn, người dân thường dốc ngược đầu lợn xuống kẹp ở hai đùi. Lợn đau, giãy giụa cắn lung tung và cắn vào dương vật (dương vật thường bị đứt hoàn toàn). Hai là bị lợn nái sau đẻ cắn khi vào bắt con. Bệnh nhân 70 tuổi trên đây thuộc trường hợp thứ 2.

"Vết thương bộ phận sinh dục ngoài không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của người bệnh mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và đời sống tình dục của bệnh nhân", bác sĩ Giang cho hay.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần phải đảm bảo an toàn lao động, chuồng trại phải có hàng rào ngăn đủ cao để hạn chế gia súc tấn công con người. Khi tiếp xúc trực tiếp với gia súc phải có bảo hộ lao động. Nếu không may bị chấn thương - vết thương bìu và dương vật, cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa nam học để được xử trí kịp thời.