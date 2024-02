Tối 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời đưa người đàn ông bị đột quỵ trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng CSGT dùng ô tô chuyên dụng đưa người đàn ông đến bệnh viện (Ảnh: Cục CSGT)

Cụ thể, sáng cùng ngày, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ do Trung tá Nguyễn Hồng Hải - Phó Đội trưởng làm tổ trưởng và 5 tổ viên thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 2 (xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh) thì phát hiện anh Đ.M.L. (SN 1987, trú tại huyện Hạ Hoà, Phú Thọ) đi cùng bố là Đ.Đ.N. (SN 1963) cần giúp đỡ.

Qua trao đổi, anh L. cho biết ông Đ.Đ.N. bị đột quỵ trên đường và đang trong tình trạng nguy kịch cần đưa đi cấp cứu.

Được đưa đến kịp thời nên người đàn ông bị đột quỵ đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Cục CSGT)

Tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dùng 19A-008.XX sử dụng còi, đèn ưu tiên cùng anh L. đưa ông N. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, vẫn trong thời điểm vàng để cấp cứu nên đã giúp ông N. qua được tình trạng nguy kịch. Hiện ông N. tiếp tục điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Anh L. thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết" để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón Tết an vui, lực lượng CSGT toàn quốc đang ứng trực 100% quân số xuyên Tết, sẵn sàng phân luồng giao thông giảm ùn tắc và giúp đỡ người dân khi cần.