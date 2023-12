{"article":{"id":"2226793","title":"Người đàn ông gửi hơn 17 triệu tin nhắn lừa đảo","description":"Nhà chức trách Sydney (Australia) vừa phát đi cảnh báo sau khi một người đàn ông bị buộc tội gửi hơn 17 triệu tin nhắn lừa đảo, mạo danh các doanh nghiệp lớn.","contentObject":"<p>Người đàn ông 39 tuổi bị bắt tại Moorebank, Sydney vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12/12 (giờ địa phương) sau các cuộc điều tra vào hộp SIM (SIM box) – thiết bị chứa một số thẻ SIM, dùng để gửi tin nhắn số lượng lớn kèm liên kết giả mạo.</p>

<p>Nội dung của các tin nhắn mạo danh các tổ chức lớn nhưng điều hướng nạn nhân đến website giả với động cơ tài chính.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xbdte8cc-576.png?width=768&s=xTjokRElvPxOzrz_4kBALQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xbdte8cc-576.png?width=1024&s=LYJSnTPwDupGMjGq1Z7vKQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xbdte8cc-576.png?width=0&s=32Vi46UkyYHeUZDDWtk9YA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xbdte8cc-576.png?width=768&s=xTjokRElvPxOzrz_4kBALQ\" alt=\"xbdte8cc.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xbdte8cc-576.png?width=260&s=CtH5ZWY_U4LSpW61iDOAFA\"></picture>

<figcaption>Người đàn ông bị bắt sáng ngày 12/12 tại Sydney, Australia. (Ảnh: 9news)</figcaption>

</figure>

<p>Cảnh sát cho biết, trong quá trình khám xét, họ đã thu được hai hộp SIM đang hoạt động, một số thẻ SIM và thiết bị điện tử dùng để gửi tin nhắn lừa đảo. Những đồ vật này đang bị thu giữ để tiến hành giám định thêm.</p>

<p>Một hộp SIM có thể chứa hơn 250 thẻ SIM, gửi tối đa 150.000 tin nhắn mỗi ngày.</p>

<p>Người đàn ông đã bị đưa đến Sở cảnh sát Liverpool, nơi hắn bị buộc tội sử dụng thiết bị kết nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng. Dù vậy, người này được tại ngoại có điều kiện và chuẩn bị ra tòa vào năm sau.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c1v0hjek-577.png?width=768&s=Ycz2up3Hq2C5laKif5Bs7Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c1v0hjek-577.png?width=1024&s=n6JBnppaOyf3f_9OgiL49w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c1v0hjek-577.png?width=0&s=TKqYX8zwLtuZXD-MDOFhbA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c1v0hjek-577.png?width=768&s=Ycz2up3Hq2C5laKif5Bs7Q\" alt=\"c1v0hjek.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c1v0hjek-577.png?width=260&s=MiIv2p5Q83n_2B5jZbVqzA\"></picture>

<figcaption>Một tin nhắn mạo danh doanh nghiệp của người đàn ông. (Ảnh: Cảnh sát New South Wales)</figcaption>

</figure>

<p>Người phụ trách tội phạm mạng Jason Smith kêu gọi người dân Australia cảnh giác vì thời điểm trước Giáng sinh sẽ có vô số tin nhắn gửi đến và không bấm vào các liên kết.</p>

<p><em>“Doanh nghiệp hợp pháp không bao giờ gọi điện hay nhắn tin SMS cho khách hàng để xin thông tin bí mật. Luôn đề phòng khi nhận được những yêu cầu như vậy”</em>, ông nói. <em>“Kẻ lừa đảo thường giả vờ như chúng đến từ một công ty hay tổ chức tài chính uy tín, vì vậy, ngay cả khi đó là một công ty bạn hay giao dịch, để an toàn hơn hãy tự đăng nhập vào website của họ để kiểm tra tài khoản”.</em></p>

<p>Bưu điện Australia dự kiến sẽ hoạt động hết công suất năm nay. Giáng sinh 2022, công ty chuyển phát 52 triệu bưu kiện. Họ đã gửi cảnh báo về các tin nhắn lừa đảo và khẳng định không bao giờ gọi, nhắn tin hay email cho khách hàng để hỏi thông tin cá nhân hay tài chính. Họ cũng không bao giờ làm như vậy để yêu cầu thanh toán hay bấm vào liên kết.</p>

<p>Theo cảnh sát, tấn công lừa đảo là hình thức phổ biến nhất mà tội phạm dùng để có được thông tin ngân hàng, cá nhân khác từ nạn nhân.</p>

<p>Dù nhà chức trách đang nỗ lực để ngăn chặn, người dân nên duy trì cảnh giác. <em>“Những kẻ lừa đảo sẽ bất lực nếu bạn không làm điều mà chúng muốn”,</em> Smith nói.</p>

<p><em>(Theo 9news)</em></p>

