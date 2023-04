Trở lại Hội sách quốc tế Bangkok (Bangkok International Book Fair) - sự kiện đình đám của khu vực ASEAN, chúng tôi đã có những ấn tượng rất đặc biệt, nhiều trải nghiệm thú vị và góc nhìn mới mẻ.

Hội sách với chủ đề “Bookfluencer” nhằm mục đích thay đổi nhận thức của công chúng và cho thấy những người mang tầm ảnh hưởng có thể thay đổi thói quen mua sách của độc giả như thế nào.

Các gian hàng sắp xếp gọn gàng, giúp cho những cuốn sách với thiết kế bìa hấp dẫn thu hút được độc giả.

Sự kiện góp phần nâng tầm quan trọng cho người khuyết tật. Tại sân khấu nhỏ, đoàn chúng tôi có cơ hội theo dõi chương trình của một bạn gái chia sẻ về việc đọc sách, nâng cao nhận thức và ủng hộ người khuyết tật nói chung và các nhà sáng tạo nội dung là những người kém may mắn.

Cùng với hastag Booktok của TikTok phổ biến toàn cầu, hội sách quốc tế Bangkok cũng phát triển việc bán hàng, khuyến khích truyền thông trên nền tảng này. Do đó, thu hút được các KOL truyền tải nội dung và thông điệp lan tỏa đến cộng đồng yêu sách trong nước và quốc tế.

Sách thiếu nhi được bày bán khá đa dạng.

Có hơn 400 đơn vị tham gia, chủ yếu là những nhà xuất bản Thái Lan với đa dạng thể loại sách, các gian hàng tuy không quá lớn nhưng bài trí gọn gàng, đánh số theo chủ đề. Sách giới thiệu văn hóa Thái Lan được thiết kế công phu và trưng bày đẹp mắt. Dẫu vậy, khách tham quan không cảm thấy lạc lối trước quy mô khổng lồ của hội sách nhờ sự hỗ trợ của Catalog được trình bày theo bố cục gian hàng với 7 thể loại rõ ràng.

Thể loại sách văn học, ngôn tình, đam mỹ được xếp ngăn nắp nằm ngay lối vào. Là một quốc gia sản xuất các bộ phim Boy-love (phim đam mỹ) nổi tiếng trên thế giới, chắc chắn các gian hàng này được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Tất nhiên, ngoài hàng nghìn tựa sách kinh tế, văn hóa - giáo dục, đây còn là một cuộc tụ họp của rất nhiều văn hóa phẩm thân thiện với trẻ em, mở rộng tầm hiểu biết và quan điểm về thế giới. Đa số sách thiếu nhi được vẽ minh họa bắt mắt và hiện đại, bo tròn ở góc, đảm bảo sự an toàn cho trẻ. Một số cuốn in thúc nổi, phủ nhũ mặc dù chỉ khoảng 36 - 40 trang với giá thành hợp lý; có cả những cuốn sách được in khổ A3 và minh họa rực rỡ cho trẻ từ 0 - 2 tuổi. Chứng tỏ, Thái Lan đang hòa mình với mọi xu hướng sách thiếu nhi trên toàn cầu.

Ngoài ra, còn có không ít gian hàng non-book như móc khóa, quần áo, postcard, sổ tay… in hình nhân vật manga, các nghệ sĩ và văn hóa Thái Lan. Đặc biệt, dòng sản phẩm Tarot đang được ưa chuộng, đa kích cỡ, chất liệu cao cấp, gia công phức tạp và giá thành khá cao khoảng 700 -1000 Bath (400.000- 700.000 đồng).

Dòng người chờ xếp hàng và mang vali để đựng sách.

Điều gây ấn tượng là người dân Thái Lan cực kỳ coi trọng văn hóa đọc của nước nhà và quốc tế. Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hình ảnh hiếm gặp tại các hội sách trước đó khi cả đoàn người mang hẳn vali kéo đựng sách.

Không gian rộng lớn cũng không thể ngăn cản khá đông người cao tuổi, thậm chí là những người khuyết tật chống nạng và ngồi xe lăn đi mua sách. Ngành xuất bản Thái Lan đã chứng minh được làn sóng Đông Nam Á đang trở lại mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế.

Hà Anh