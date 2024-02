Theo Digital 2024 - báo cáo thường niên về các xu hướng truyền thông xã hội do Meltwater và We are social công bố, lượng người dùng mạng xã hội trên toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ người.

Theo đó, có tổng cộng 5,04 tỷ người dùng mạng xã hội đang hoạt động, chiếm 62,3% dân số thế giới. Lượng người dùng mạng xã hội đã tăng thêm 266 triệu trong năm qua, với mức tăng trưởng hằng năm là 5,6%.

Báo cáo cũng cho thấy, người dùng thường dành 2 giờ 23 phút mỗi ngày để hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Họ lựa chọn sử dụng khoảng 6,7 nền tảng mỗi tháng.

Đáng chú ý khi ứng dụng TikTok trên Android hiện là nền tảng có thời gian dùng trung bình trên mỗi người sử dụng cao nhất. Cụ thể, người dùng TikTok Android thường dành 34 giờ mỗi tháng cho nền tảng này, tương đương với hơn 1 giờ sử dụng mỗi ngày.

Đứng ở vị trí thứ 2 về thời gian sử dụng là YouTube. Trên hệ điều hành Android, trung bình mỗi người dùng dành hơn 28 giờ mỗi tháng cho nền tảng chia sẻ video của Google.

Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Trong năm 2023, Instagram đã vượt qua WhatsApp về nền tảng xã hội được yêu thích nhất thế giới. Theo đó, có 16,5% người dùng Internet trong độ tuổi từ 16-64 coi Instagram là nền tảng yêu thích nhất của họ. Kết quả này đã giúp Instagram chiến thắng trước WhatsApp (tỷ lệ yêu thích 16,1%).

Số liệu từ Digital 2024 cho thấy, người dùng Internet dành khoảng 6 giờ 40 phút để trực tuyến mỗi ngày, tăng 3 phút so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều hướng trái ngược, người dùng Internet chỉ dành ít hơn 17 phút mỗi ngày cho việc xem nội dung TV, giảm 8,2% so với năm 2022.

Một thông số đáng chú ý khác là chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, đã có 720 triệu USD được chi trả cho quảng cáo kỹ thuật số trong năm 2023.

Trong đó, chi tiêu cho hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội hiện đạt 207 tỷ USD, tăng 9,3%. Việc các nhãn hàng chi tiền cho hoạt động của những người có ảnh hưởng trên mạng trong năm 2023 cũng đã tăng 17% so với năm trước đó.

Theo ông Nathan McDonald, đồng sáng lập kiêm CEO We are social, mạng xã hội là một phần quan trọng trong cách mọi người kết nối với nhau. Sự phổ biến của TikTok cũng đã thay đổi cách mọi người ứng xử trên môi trường trực tuyến.

Ông Nathan McDonald cho hay, mỗi nền tảng truyền thông xã hội lại phục vụ cho một mục đích khác nhau, ví dụ như Pinterest thường được dùng cho thương mại, còn Facebook lại được sử dụng cho mục đích kết nối cộng đồng.

Do vậy, đối với các công ty quảng cáo, việc hiểu đúng sắc thái của các nền tảng để có cách tiếp cận phù hợp với văn hóa của nền tảng đó sẽ vô cùng quan trọng.