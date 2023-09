Sáng nay, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Văn Quốc - cựu đại uý công an công tác tại Trại giam Bình Điền (Cục C10 – Bộ Công an).

Cựu đại uý Ngô Văn Quốc thời điểm dùng súng AK cướp tiệm vàng gây xôn xao ở Huế. Ảnh QT

Đối tượng Quốc bị Viện KSND tỉnh TT-Huế truy tố với các tội danh “Cướp tài sản”, “Chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo dự kiến, phiên toà sơ thẩm diễn ra trong thời gian một ngày. Cơ quan tố tụng cũng triệu tập đại diện Trại giam Bình Điền tham dự phiên toà với tư cách bị hại.

Kết luận điều tra của cơ quan công an cho biết, khoảng 12h30 ngày 31/7/2022, Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT-Huế) mặc quần áo công an, đeo hàm đại úy, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi (chợ Đông Ba, TP Huế).

Tại đây, Quốc dùng súng bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra đường cho người dân nhặt rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Quốc (áo xanh) tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh N.Do

Nhận tin báo, Công an tỉnh TT-Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an phải tìm cách hướng nghi phạm đến khu vực nhà lục giác trong công viên Trịnh Công Sơn (gần cầu Gia Hội).

Thời điểm này, nghi phạm có biểu hiện kích động muốn tự tử và muốn gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế (nay đã nghỉ hưu).

Tại đây, sau khoảng 30 phút trò chuyện, động viên và nắm bắt tâm tư, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã thuyết phục thành công đối tượng Quốc buông vũ khí.

Sau khi bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cựu đại uý Ngô Văn Quốc bị Cục C10 (Bộ Công an) ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân.