Người Hà Nội đi lại dưới nắng nóng như chảo lửa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (20/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Trong đó, khu vực Hà Nội cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đỉnh điểm nắng ở Hà Nội có nơi đạt đến 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt khiến ai tham gia giao thông vào buổi trưa cũng cảm thấy khó chịu

Một nhóm học sinh di chuyển trên đường Lê Đức Thọ Lúc 11h50 phút

Nóng như đổ lửa trên nhiều tuyến đường của Hà Nội

Giữa trưa nắng nóng nhiều gia đình vẫn phải đưa con ra người đường

Do nắng nóng, nhiều người đã cố tình vượt đèn đỏ

Cô Nguyễn Thị H. ở huyện Đan Phượng cho hay, hôm nay cô đi xe đạp xuống quận Cầu Giấy có việc gia đình. Giờ đã 12h cô cố đạp xe giữa trời nắng để kịp về để phơi lúa mới gặt sáng nay

Lực lượng cảnh sát giao thông TP Hà Nội phân làn giao thông giữa nắng nóng tại phố Hoàng Minh Giám

Mồ hôi trên mặt chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội

Nắng nóng khiến mồ hôi ra nhiều làm ướt hết áo của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trưa và chiều nay, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến tại khu vực trung tâm và các huyện phía Tây thành phố 37-39 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C, các huyện phía Bắc và phía Nam 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.

Nhị Tiến