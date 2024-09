Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 57.300 ha gieo trồng lúa và hoa màu bị ảnh hưởng do bão Yagi, gây thiệt hại khoảng 1.445 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 38.700 ha lúa bị ảnh hưởng, gồm 15.200 ha bị ngập sâu, gần 23.500 ha bị đổ. TP Hà Nội ước tính thiệt hại về sản lượng hơn 111 nghìn tấn lúa, tương đương 594 tỷ đồng.

Người dân huyện Ba Vì lội ruộng mót lúa sau bão Yagi. Ảnh: Quang Phong

Về hoa màu, các huyện của TP Hà Nội có hơn 10.700 ha bị ảnh hưởng do bão Yagi, gây thiệt hại khoảng 890 tỷ đồng. Trong đó, gần 5.000 ha rau bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 42.700 tấn, tương đương 726 tỷ đồng.

Huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn, Ba Vì… là những địa phương bị thiệt hại lớn nhất trên địa bàn TP Hà Nội về lúa và hoa màu. Trong đó, diện tích lúa bị ngập, đổ ở huyện Chương Mỹ là 3.616 ha, Sóc Sơn gần 8.000 ha, Ba Vì gần 1.800 ha.

Cho đến nay, nhiều cánh đồng lúa của TP Hà Nội vẫn bị ngập nước. Một số vùng nước rút thì lúa đã mọc mầm. Hàng trăm ha lúa của người dân thôn An Lạc và Hòa Bình (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) đến khi nước đã rút chỉ còn trơ những ‘cánh đồng chết’.

Sau bão Yagi, nhiều ruộng lúa ở Hà Nội bị úng nước. Ảnh: Quang Phong

Gia đình ông Nguyễn Văn Toàn (thôn An Lạc) có 5 sào lúa, nhưng đều bị hỏng do nước lũ. "Nước lũ lên cao nên không thể cứu được gì. Không chỉ ruộng lúa, toàn bộ tài sản nhà tôi như tivi, tủ lạnh, 2 chiếc xe đạp điện cũng hỏng do ngập trong nước", ông Toàn chia sẻ.

Nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Thủy (thôn An Lạc) ra đồng để thu dọn trang trại. "Đợt lũ vừa qua, nhà tôi huy động người đưa được một số gia cầm như ngan, gà tránh lũ trong nhà, còn gần một tấn cá và cây trồng ngoài này mất hết", bà Thủy nói.

Hàng nghìn hộ dân làm nông nghiệp ở huyện Ba Vì cũng bị thiệt hại nặng do cơn bão Yagi. Bà Chu Thị Thảo ở thôn Đồng Bảng (xã Đồng Thái, Ba Vì) có hơn 1 sào lúa nhưng bị ngập nửa tháng nay. Bà Thảo cho biết, đang điều trị ở bệnh viện nhưng vì tiếc của nên xin xuất viện để ra đồng mò lúa về cho gia súc, gia cầm.

Mưa bão ảnh hưởng đến năng suất lúa của gia đình ông Nguyễn Văn Mão. Ảnh: Quang Phong

Gia đình ông Nguyễn Văn Mão (thôn Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì) cấy 4 sào lúa, do mưa bão bị thiệt hại khoảng 70%. Tuy phần lúa còn lại vẫn còn xanh, nhưng gia đình ông Mão vẫn ra đồng ‘mót’ về nhà.

Ông Nguyễn Văn Mão mong muốn huyện Ba Vì và TP Hà Nội có chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại lúa, hoa màu, vật nuôi do bão lũ. Đồng thời cơ quan chức năng tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lúa giống để người dân bớt khó năng khi sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc hợp tác xã Tây Đằng (huyện Ba Vì) cho biết, thời gian qua, hợp tác xã được hỗ trợ 50% các giống lúa tốt, kháng bệnh, chống đổ… nhưng do ngập lâu ngày nên nhiều diện tích lúa không kịp gặt, ngâm nước lâu dẫn đến hư hỏng.

Người dân buộc lúa bị đổ gục xuống nước cố chờ ngày chín để gặt. Ảnh: Quang Phong

Về công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão, theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố đã chỉ đạo đơn vị liên quan đánh giá mức độ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ người dân. Trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách của cấp huyện phải kịp thời báo cáo thành phố để cấp bổ sung.

TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đề xuất phương án hỗ trợ đặc thù để khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục sản xuất bù đắp sản lượng cho những diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại, hỗ trợ nông dân giảm thiểu thiệt hại do bão số Yagi gây ra, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống sau bão.