Người Hà Nội ngỡ ngàng đón đợt lạnh hiếm gặp giữa tháng 5

Trong sáng nay, ghi nhận tại nhiều tuyến đường Thủ đô, người đi xe máy đã phải mặc thêm áo khoác.

Nhiều người đi xe máy đã phải mặc áo khoác

Anh Nguyễn Duy Hùng (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, rất ngỡ ngàng khi bước ra khỏi nhà thấy thời tiết se lạnh.

“Năm nay tôi hơn 30 tuổi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy giữa tháng 5 vẫn có không khí lạnh”, anh Hùng nói.

Chị Đào Huyền Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mặc dù đã xem dự báo thời tiết cách đây mấy hôm nhưng không nghĩ buổi sáng nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm đến 20 độ.

Đến 11h trưa cùng ngày, nền nhiệt tại Hà Nội đã tăng, đạt ngưỡng 24 độ C, không còn cảm giác lạnh như đầu giờ sáng, thay vào đó là cảm giác mát dễ chịu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm, phổ biến từ 20 -22 độ C, vùng nói có nơi từ 17 – 19 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ.

Còn theo các chuyên gia, đây là đợt không khí lạnh hiếm gặp. Trong khoảng 40 năm qua, tính từ năm 1981, theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm Láng (Hà Nội), vào ngày 4/5/1981 nhiệt trung bình ngày ghi nhận 19.6 độ và ngày 5/5/1994 là 19.8 độ C.

Đại Lâm