Miền Bắc đón không khí lạnh vào cuối tuần, có nơi 17 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (13/5), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày 15/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ chiều và đêm 15/5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 5. Ảnh: Đình Hiếu

Đêm mai đến hết ngày 15/5, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều 15/5 đến ngày 16/5, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm mai đến hết ngày 15/5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 15/5 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều ngày 15/5, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối ngày 15/5, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Từ ngày 16/5, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Trước đó, nhận định về đợt không khí lạnh hiếm gặp sẽ tràn xuống miền Bắc vào khoảng giữa tháng 5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho hay, đợt không khí lạnh lần này có khả năng gây ra gió mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khoảng cấp 6, đợt này tương tự đợt gió mạnh hồi tháng 5/2011. Như vậy, khoảng 10 năm hiện tượng lặp lại 1 lần.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu cho hay, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta trong tháng 5 không có gì đặc biệt vì năm nào cũng có, nhưng không khí lạnh gây ra gió mạnh cấp 6, 7 thì tương đối phức tạp, khoảng 10 năm mới có một đợt như vậy.

“Từ năm 1981, qua quan sát của chúng tôi có một số lần nhiệt độ ở Hà Nội đã xuống dưới 20 độ trong tháng 5”, ông Hưởng nói.

Hương Quỳnh