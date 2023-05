Chiều 10/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) cho biết, theo đơn trình báo của bà N.T.N. (quận Ba Đình), vào ngày 20/4, bà đang đi làm thì nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an phường kiểm tra thông tin cá nhân.

Người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hay truy cập các đường link lạ, tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Ảnh minh họa

Sau đó, “cán bộ công an” này nói, căn cước công dân của bà N. bị đối tượng xấu giả danh để vay số tiền 1 tỷ đồng tại ngân hàng. Khi đó, bà đã nhiều lần phủ nhận chuyện này.

Kẻ giả danh lại tiếp tục gọi điện thoại “tấn công” và khẳng định bà N. có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia, cần xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền của đồng bọn.

Bị gọi dồn dập, lại hoang mang, sợ hãi vì nghĩ có kẻ xấu lợi dụng nên khi được yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản của “công an” để “điều tra”, bị hại đã làm theo.

Toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ mà nạn nhân tiết kiệm được gửi tại các ngân hàng đã rút hết và chuyển đi. Khi biết bị lừa, bà N. đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận điều tra.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, cập nhật thông tin tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm. Người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hay truy cập các đường link lạ, tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn.