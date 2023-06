Ngày 22/6, theo Thiếu tá, bác sĩ Phạm Thị Việt Anh, Phó trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nữ 31 tuổi (Hà Nội) bị hóc xương vịt vào cấp cứu.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, chị ăn thịt vịt, sau đó có biểu hiện nuốt vướng, nuốt khó, đau tức ngực. Bệnh nhân đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng 3 lần nhưng không tìm thấy dị vật.

9 ngày sau, tình trạng nuốt vướng tăng lên, nuốt nghẹn và đau tức ngực nhiều, không ăn uống được. Bệnh nhân tới Bệnh viện 19-8 khám lại. Các bác sĩ đã chỉ định nội soi thực quản - dạ dày. Kết quả, dị vật đâm sâu vào thành thực quản nghi thủng và rò khí quản nên tiếp tục chụp CT lồng ngực.

Các bác sĩ thực hiện nội soi cho nữ bệnh nhân lấy dị vật là mẩu xương vịt từ thực quản. Ảnh: BVCC.

Trên hình ảnh phim chụp có thuốc cản quang, một dị vật có kích thước 2-3cm đâm xuyên qua thành thực quản, khí quản và kèm theo thâm nhiễm xung quanh.

Bác sĩ Việt Anh cho biết may mắn dị vật chưa bị rò sang khí quản và người bệnh được gắp dị vật an toàn qua nội soi. Sau gắp được 1 mảnh xương lớn, phức tạp, tại chỗ cắm của đầu xương vết loét rỉ máu và chảy mủ. Để tránh hóc xương người dân nên tạo thói quen ăn nhai kỹ, ăn chậm. Khi hóc dị vật, bạn không nên tự lấy dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, lấy dị vật an toàn.

