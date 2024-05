Sáng 18/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, tối 17/5, Công an phường Quảng An tiếp nhận đơn trình báo của 1 phụ nữ về việc bị lừa đảo gần 4 tỷ đồng với thủ đoạn mời ứng trước tiền thanh toán rồi được hưởng hoa hồng.

Các đối tượng dụ bị hại thanh toán các đơn hàng và trả phần trăm. Ảnh: Vnmedia

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo dụ người phụ nữ này bỏ tiền thanh toán đơn hàng rồi nhận được hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng dụ bị hại thanh toán các đơn hàng và trả phần trăm. Được trả phần trăm, người phụ nữ bị cuốn vào chiêu trò này rồi tự nâng số tiền ứng ra thanh toán gấp nhiều lần số ban đầu.

Khi người phụ nữ đặt cọc thanh toán nhiều tiền thì các đối tượng nêu lý do chưa thanh toán phần trăm, chưa trả lại tiền gốc cho bị hại. Không chỉ vậy, các đối tượng cũng yêu cầu người phụ nữ muốn rút tiền gốc ra thì phải đóng thêm tiền.

Vì không muốn mất tiền gốc, bị hại đi vay mượn để chuyển khoản cho chúng.

Khi nhận ra mình bị lừa gần 4 tỷ đồng người này mới trình báo công an.

Công an quận Tây Hồ đang bằng mọi biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và phong tỏa các tài khoản liên quan của các đối tượng để lấy lại tài sản cho bị hại.