Chiều 1/8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn. Trong quá trình nỗ lực chữa cháy phía bên trong tòa nhà, đưa được nhiều người thoát khỏi hỏa hoạn, 3 cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gặp nạn và anh dũng hy sinh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sỹ do "đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 3 liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.