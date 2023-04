Ngày 8/4, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ khai mạc trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 5 (giai đoạn 2022-2025).

Trại sáng tác sẽ kết thúc vào ngày 21/4.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng chỉ đạo cuộc thi cho biết, đây là dịp để các tác giả sáng tạo nên những trang văn phản ánh chân thực nhất hình tượng người chiến sĩ CAND trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

"Thông qua các tác phẩm văn chương, Bộ Công an và Cục Truyền thông CAND muốn chuyển thông điệp về cái đẹp, tính nhân văn đến đông đảo bạn đọc; góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, cùng với lực lượng Công an giữ gìn sự bình yên cho mỗi căn nhà, mỗi khu phố, xóm làng", Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội đồng chỉ đạo cuộc thi cho rằng, văn học Việt Nam trong vài chục năm gần đây phát triển hết sức rầm rộ, nhiều khuynh hướng, đề tài, hệ thẩm mỹ, quan niệm khác nhau, đạt đến độ cởi mở gần như tuyệt đối. Nhưng có một vấn đề Hội Nhà văn Việt Nam nhận thấy cần lưu ý là dường như nhân vật người tốt đang vắng bóng hoặc thưa thớt dần trong các tác phẩm văn học.

“Văn học của chúng ta ở giai đoạn trước, dù có những hạn chế về phương pháp sáng tác, quan điểm nhưng người tốt chiếm vai trò thượng phong. Họ đấu tranh với cái xấu, cái ác, kiềm chế nó, có thể khiến cái ác xấu hổ, cái xấu chùn bước, nhưng bây giờ họ vắng bóng dần. Đây là điều rất đáng suy nghĩ’, ông Phương nói.

Trại sáng tác quy tụ 35 nhà văn đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Cũng theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, trong lịch sử văn học Việt Nam và các nước trên thế giới, có rất nhiều người tốt thuần túy đáng quý vô cùng. Hệ thống nhân vật này cần quay trở lại vị trí trung tâm của văn học, vì ở một khía cạnh nào đó, đây chính là liều thuốc giảm đau cho xã hội.

"Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cũng như Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND hi vọng các tác giả tham gia trại sáng tác sẽ cho ra đời những tác phẩm xứng đáng với nhận thức, tâm huyết, tài năng, sự nhạy cảm của từng người, để làm sao sau cuộc thi không chỉ có các tác phẩm đạt giải cao mà văn học Việt Nam phải có những nhân vật người tốt triệt để và cũng đầy thân phận khi viết về người chiến sĩ CAND", ông Phương kỳ vọng.