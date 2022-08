Người trẻ Hàn Quốc thích công việc tạm thời

Ngày càng nhiều người trẻ ở xứ kim chi chọn công việc ngắn hạn, mang tính tự do. Họ không muốn gắn bó lâu dài ở một công ty hoặc vị trí cố định vì cho rằng hình thức này không còn phù hợp trong thị trường lao động bấp bênh như hiện nay.

Đây được gọi là nền kinh tế gig, một môi trường mà trong đó phổ biến các công việc bán thời gian hoặc tạm thời, theo Chosun Ilbo.

Không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, điều này cũng đại diện cho lối sống của một bộ phận giới trẻ xứ Hàn.

Cuộc khảo sát của cổng thông tin tìm kiếm việc làm Saramin với 2.848 người vào tháng 6 cho thấy 58,6% sẵn sàng trở thành nhân viên hợp đồng.

Trong số đó, 79,2% cho rằng quyền tự do lựa chọn giờ làm việc của họ là lý do hàng đầu. 40,7% thích sự tự do trong văn hóa doanh nghiệp và các mối quan hệ. Họ được phép cân nhắc nhiều cơ hội.

Một thanh niên 25 tuổi đã tốt nghiệp đại học vào tháng 2 năm ngoái kiếm tiền từ Netflix và các ứng dụng phát trực tuyến khác. Đồng thời chàng trai cũng làm phục vụ ở quán cà phê 3 ngày/tuần.

“Nhân viên toàn thời gian trong một công ty sẽ ổn định hơn. Nhưng tôi không muốn bị căng thẳng khi trở thành một phần của tổ chức lớn. Được thoải mái làm những gì mình thích quan trọng hơn với tôi”, anh nói.

Tương tự, một cựu sinh viên trường nghệ thuật hiện làm nghề vẽ tranh minh họa tự do trên các trang web và cũng là người giao hàng hóa. Những hợp đồng thiết kế giúp anh kiếm được khoảng 3 triệu won mỗi tháng.

“Tôi không bị áp lực bởi công việc và không có ai quản lý tôi. Tôi có thể sắp xếp làm nhiều thứ mình muốn và nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào”, người này chia sẻ.

Nhiều người ở xứ củ sâm rời bỏ áp lực tại văn phòng để tìm công việc tự do. Ảnh: New York Times.

Sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh cũng đã thúc đẩy nền kinh tế gig. Các vị trí freelance (làm việc tự do) được cung cấp trực tuyến bao gồm giao hàng, dọn dẹp, trông trẻ đến dịch thuật, tìm kiếm luận án và sửa chữa thiết bị gia dụng.

Số lượng đơn đăng ký của Kmong, một thị trường online cho các dịch vụ, đã ghi nhận mức tăng từ khoảng 100.000 vào năm 2019 lên hơn 300.000 trong năm nay.

“Hơn 70% thành viên của chúng tôi nằm trong độ tuổi 20-30. Tổng số 73.000 freelancer đã tham gia trong 3 năm qua là từ 24 đến 33 tuổi”, một nhân viên của Kmong cho biết.

Trên Soomgo, một thị trường dịch vụ khác, số lượng người làm việc tự do đã tăng từ 340.000 vào năm 2019 lên 1,04 triệu trong năm 2022.

Bộ Việc làm và Lao động cho biết 2,2 triệu người Hàn Quốc đã tìm được việc làm thông qua các nền tảng trực tuyến trong 3 tháng qua và 55,2% trong số họ ở độ tuổi 20-30.

Xu hướng này đã khiến chính phủ phải suy nghĩ về các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của những người lao động hợp đồng, nhóm không được nhận bảo hiểm hoặc trợ cấp thôi việc.

Theo Bộ, chỉ 29,1% lao động tự do trên Internet đăng ký bảo hiểm việc làm và 30,1% đóng bảo hiểm tai nạn lao động. 22% nói rằng họ bị trả trễ hạn hoặc hoàn toàn không có chúng.

Theo Zing