Thông tư 17/2024/TT-NHNN (Thông tư 17) quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 28/6/2024, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Theo Điều 11 của Thông tư 17 quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán (tài khoản ngân hàng), cá nhân mở tài khoản ngân hàng bao gồm:

Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu mở tài khoản ngân hàng cần phải thông qua người đại diện theo pháp luật;

Người có khó khăn về nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu mở tài khoản ngân hàng cần phải thông qua người giám hộ.

Hồ sơ mở tài khoản ngân hàng gồm: thoả thuận mở và sử dụng tài khoản ngân hàng; thoả thuận việc quản lý và sử dụng tài khoản chung giữa các chủ thể đứng tên mở tài khoản (nếu có) đối với trường hợp mở tài khoản chung.

Khách hàng cá nhân mở tài khoản cần cung cấp dữ liệu về giấy tờ tuỳ thân gồm: căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh với người dưới 14 tuổi.

Trường hợp cá nhân mở tài khoản ngân hàng thông qua người đại diện thì cần phải có thẻ căn cước công dân của người đại diện.

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài cần phải có hộ chiếu; đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần có thêm thị thực nhập cảnh hoặc danh tính điện tử.

Người từ đủ 15 tuổi trở lên có thể được mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Phạm Hải

Ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đối chiếu đảm bảo sự khớp đúng, chính xác của thông tin khách hàng và tiến hành xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc danh sách “đen” theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư 17 cũng quy định về mở tài khoản ngân hàng bằng phương tiện điện tử (Điều 16). Trong đó quy định ngân hàng phải ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản bằng phương tiện điện tử (mở tài khoản trực tuyến) phù hợp với quy định của thông tư này và quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, bảo mật.

Theo đó, dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hoá của thẻ căn cước công dân đã được xác thực chính xác là do cơ quan công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Việc mở tài khoản trực tuyến không áp dụng cho trường hợp mở tài khoản thanh toán chung hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ.

Điều 17 của thông tư này quy định chủ tài khoản được sử dụng tài khoản để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng của người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua người đại diện. Người đại diện thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của người được đại diện theo quy định của pháp luật dân sự và giám hộ và đại diện.