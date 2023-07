Chị N.T.T.A (37 tuổi) cùng con trai 16 tuổi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Chồng chị là anh N.X.H (40 tuổi) đã tử vong ngày 14/7 do ngộ độc rượu.

Trên giường bệnh, chị T.A cho hay chiều tối 12/7, gia đình tổ chức mừng sinh nhật con gái. Bữa ăn gồm 7 người nhưng chỉ 4 người uống rượu, gồm vợ chồng chị T.A, con trai và anh T.K.H (cũng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175).

Theo chị T.A, số rượu nói trên do một người bạn nấu. Trưa cùng ngày, người này mang đến 10 chai rượu và gửi lại cửa hàng của chị T.A, nhờ giới thiệu cho khách. Rượu có giá 25.000 đồng/lit.

“Rượu này chưa bán cho ai trong khu vực, chỉ gia đình tôi uống hết 6 chai”, chị T.A nói.

Chị N.T.T.A đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VE.

Sau buổi tiệc, mọi người về nhà nghỉ ngơi, riêng chồng chị ở tại cửa hàng. Chị T.A ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, thấy người buồn nôn, ói, mắt mờ, chân tay tê. Con trai 16 tuổi cùng triệu chứng. Tuy nhiên, mọi người nghĩ tình trạng này do say rượu từ hôm trước (say nguội).

Tối 13 đến sáng 14/7, chồng chị T.A khó thở, hôn mê sâu, được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Chị và con trai được chuyển đi cấp cứu.

Anh T.K.H, người có mặt trong buổi sinh nhật cho biết, lần say rượu này khá lạ vì cảm giác say kéo dài suốt 2 ngày. Anh H. ngủ li bì. Khi được chuyển lên Bệnh viện Quân y 175, mắt anh H. đã mờ hẳn.

Theo bác sĩ Võ Thành Hoài Nam, Phó trưởng khoa Thận - Lọc máu, các nạn nhân nhập viện ngày 14/7 trong tình trạng lơ mơ, mờ mắt, khó thở, toan chuyển hoá. Cả ba bệnh nhân được lọc máu cấp cứu và bước đầu đáp ứng tốt.

Bác sĩ Nam cho biết các bệnh nhân đến cấp cứu ở giờ 44 sau khi uống rượu và không có mùi nồng của methanol. Kết hợp với biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm, ông nhận định có khả năng bệnh nhân không uống rượu methanol nguyên chất mà pha trộn với ethanol. Chính vì có ethanol kèm theo nên đã làm chậm chuyển hóa và đào thải methanol, biểu hiện ngộ độc cũng muộn hơn.

Khi ngộ độc methanol, người bệnh thường có triệu chứng sớm như đau đầu, buồn nôn, khó thở, mờ mắt. Dấu hiệu này cũng hay gặp ở người uống rượu quá nhiều nên gây chủ quan. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến trung tâm y tế gần nhất khi có các triệu chứng trên để được sơ cứu và xử trí kịp thời.

Các nạn nhân còn lại trong vụ ngộ độc rượu cũng đang phục hồi. Ảnh: TC.

Như VietNamNet đã đưa tin, gia đình anh N.X.H (40 tuổi, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cùng bạn tổ chức uống rượu. Trong đó có vợ (37 tuổi) và con (16 tuổi) của anh H. Cả nhóm uống hết 6 chai rượu (mỗi chai khoảng 500ml).

Một ngày sau, anh H. có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, nôn ói, diễn tiến ngày càng nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu. Sáng 14/7, anh H. tử vong, nghi do ngộ độc rượu. Ba nạn nhân còn lại được chuyển lên Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân đã uống loại rượu pha sẵn, có dán nhãn hiệu riêng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.