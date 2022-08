Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc

Liên quan đến vụ việc 2 vợ chồng là 2 phó giám đốc sở khác nhau ở Đồng Nai xin nghỉ việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có thông tin về nguyên nhân.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Trần Quang Tú - Ảnh: N.T

Theo ông Trần Quang Tú - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, vào tháng 7 vừa qua, ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên - Phó Giám đốc Sở Nội đã cùng gửi đơn xin nghỉ việc với lý do cá nhân.

Cụ thể, vợ chồng ông Lộc và bà Liên xin nghỉ việc không phải do vấn đề về lương, không phải do môi trường làm việc áp lực mà do có việc riêng gia đình.

Cũng theo ông Tú, 2 trường hợp nêu trên thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý, do đó Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, giải quyết đơn xin nghỉ theo đúng trình tự, sẽ giải quyết sẽ lâu hơn các cán bộ bình thường, hiện đơn xin nghỉ việc này vẫn đang chờ duyệt.

Hai đơn vị nơi ông Lộc, bà Liên công tác từng xảy ra nhiều lùm xùm về khiếu nại, tố cáo, trong đó bà Liên và nhiều lãnh đạo Sở Nội vụ từng bị UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật, phê bình, rút kinh nghiệm do để “nội bộ thiếu thống nhất”.

Trước khi làm Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, ông Lộc từng làm Giám đốc Trung tâm tư vấn công nghiệp (thuộc Sở Công nghiệp, nay là Sở Công thương) rồi làm Phó Giám đốc Sở Công thương.

Đến tháng 4 vừa qua, ông Lộc được điều động làm Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ phụ trách lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Cũng liên quan đến việc nhiều cán bộ, công chức xin nghỉ việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết từ năm 2020 đến nay, ngành giáo dục có 1.218 giáo viên xin nghỉ, ngành y tế gần 1.000 viên chức xin nghỉ.

Ngoài ra có 130 công chức xin nghỉ, trong đó cấp tỉnh 53 người, cấp huyện thị 77 người.