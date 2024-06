Sau khi đóng cổng đăng ký, BTC cho biết số lượng VĐV thi đấu tại "Hành trình về Làng Sen 2024" là gần 3.200 VĐV, trong đó có 12 VĐV chuyên nghiệp, 28 VĐV nước ngoài.

Trong số các VĐV chuyên nghiệp, nhiều tuyển thủ quốc gia hàng đầu như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Trịnh Quốc Lượng, Nguyễn Trung Cường... chắc chắn là tâm điểm của giải chạy.

Hiện tại, các chân chạy này đều tích cực chuẩn bị cho giải đấu. "Cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh cho biết mình đang tập luyện nhằm làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng ở Nghệ An. Theo kế hoạch, nhà vô địch SEA Games có mặt tại Cửa Lò vào ngày 7/6 để chuẩn bị tranh tài ở cự ly 10km.

Nguyễn Thị Oanh dự kiến có mặt tại Nghệ An vào ngày 7/6

Với sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh, ngôi vô địch cự ly 10km nữ đã có ứng viên nặng ký nhất. Tuy nhiên, chân chạy người Bắc Giang khẳng định bên cạnh mục tiêu thành tích thì trải nghiệm được chạy trên quê Bác là một kỷ niệm khó quên.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hồi hộp và hào hứng khi được sải bước chạy ngay tại quê Bác. Hành trình này không chỉ dừng lại là một giải chạy mà nó còn mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, một hành trình với đầy tự hào và mang trong mình lòng biết ơn vô tận", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ cảm xúc khi tham dự "Hành trình về Làng Sen 2024".

Với Nguyễn Trung Cường, tuyển thủ quốc gia này sau khi giành cú đúp HCV tại giải điền kinh Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng cách đây ít ngày, cũng đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Hoàng Nguyên Thanh cũng chuẩn bị di chuyển tới Nghệ An, dự kiến có 1-2 buổi tập trước khi tranh tài ở cự ly 42km.

Nguyễn Trung Cường "làm nóng" với 2 tấm HCV tại giải điền kinh Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng 2024

Với quỹ thời gian chuẩn bị chỉ vài tháng, việc "Hành trình về Làng Sen 2024" thu hút số lượng đông đảo VĐV tham dự cho thấy giải chạy trên quê Bác rất được chờ đợi.

Giải marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen” nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Báo VietNamNet và Công ty Win Việt Nam tổ chức.

"Hành trình về Làng Sen 2024" diễn ra vào ngày 8 - 9/6, nội dung thi đấu gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, được tiến hành trên cung đường thuộc quản lý của các địa phương, đơn vị: Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn và thành phố Vinh, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Dự kiến, lễ khai mạc giải diễn ra vào 19h30 ngày 8/6; lễ bế mạc diễn ra vào 9h30 ngày 9/6, tại Quảng trường Bình Minh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải chạy như: Khảo sát các cung đường chạy; duy tu sửa chữa các tuyến đường; bố trí tình nguyện viên, trọng tài, đội ngũ y tế; công tác phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; truyền thông về giải chạy… đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.