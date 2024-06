Để giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" được thành công, BTC giải vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An tài trợ những "hạng mục" rất đặc biệt.

Theo đó, từ ngã 3 Bình Minh - Đường 72 mét (Đại lộ Vinh - Cửa Lò), sẽ có 2 xe phun nước làm mát cho các VĐV khi chạy về đích, trong thời gian từ 7h00 tới 9h30 ngày 9/6.

Ngoài ra, trước giờ thi đấu, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An sẽ có nhiều xe đi rửa đường ở QL46B (từ Eo gió Hưng Nguyên tới nút giao Hưng Nguyên; Trục Vinh - Cửa Lò: Tưới từ ngã 3 với đường Bình Minh tới đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò cả 2 chiều đường; Trục đường Bình Minh: Tưới mát làn đường sát biển từ Quảng trường Bình Minh tới Chợ Hải Sản Cửa Hội đường ven sông.

Khu vực về đích sẽ có xe phun nước làm mát cho các VĐV

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 4338/UBND-KGXV ngày 27/5 về việc yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp tổ chức giải chạy marathon "Hành trình về Làng Sen 2024".

Đáng chú ý, UBND tỉnh Nghệ An giao sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, kịp thời sửa chữa các tuyến, đoạn tuyến đường bộ được giao quản lý bị hư hỏng; bổ sung đầy đủ các báo hiệu đường bộ trên các tuyến, đoạn đường diễn ra giải marathon “Hành trình về Làng Sen” năm 2024 để đảm bảo an toàn cho giải.

UBND thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò chỉ đạo Điện lực điều chỉnh thời gian bật, tắt hệ thống điện chiếu sáng hợp lý trong thời gian diễn ra giải; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường chạy; Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan thành phố sạch đẹp trong quá trình tổ chức giải; vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.

Ngoài ra, các đơn vị trên chỉ đạo các trạm y tế xã, phường nơi có cung đường chạy đi qua: sẵn sàng hỗ trợ BTC giải đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ về phương tiện, nhân lực kịp thời khi xảy ra sự cố.

Chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền ý nghĩa giải đấu, thông báo các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, vận động nhân dân cắm cờ dọc theo lộ trình đường chạy ngoài khu vực dân cư; thông báo cho nhân dân được biết, cổ vũ cho các VĐV trong quá trình tổ chức giải. Yêu cầu nhân dân sinh sống trên trục đường chạy đảm bảo an toàn cho các vận động viên như không thả rông gia súc, gia cầm trên các đoạn có đường chạy đi qua và thực hiện treo cờ Tổ quốc.

Các cung đường chạy sẵn sàng cho giải đấu

Điều động lực lượng tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức giải (số lượng do đơn vị tổ chức làm việc cụ thể với đơn vị); Thông báo, vận động người dân và các lực lượng cổ vũ các vận động viên trên cung đường chạy đi qua; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong suốt quá trình tổ chức giải.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về giá; không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu lưu trú tăng cao để tăng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Nghệ An; Khuyến khích các cơ sở lưu trú xây dựng các chương trình khuyến mãi cho VĐV, du khách nhằm thể hiện tinh thần mến khách và thu hút vận động viên, khách đến với Nghệ An...