Cuộc sống của một biểu tượng nhạc Pop như nữ ca sĩ Mariah Carey đòi hỏi phải di chuyển rất nhiều. Với những chuyến lưu diễn dài ngày, một ngôi nhà di động (motorhome, mobihome hay RV) với đầy đủ tiện nghi là vô cùng phù hợp, và cũng là cách để những người nổi tiếng thể hiện đẳng cấp của mình.

Chiếc motorhome tuyệt đẹp của Mariah Carey được thiết kế riêng bởi Anderson Mobile Estates, công ty đã thiết kế những ngôi nhà di động theo yêu cầu cho những người nổi tiếng như Simon Cowell, Bill Clinton và Vin Diesel. Tuy nhiên, chiếc của Mariah là lớn nhất trong số này với 22 bánh xe và diện tích bên trong khi được mở rộng tối đa là 1.200 feet vuông (111,5 m2).

Với diện tích lớn, motorhome của nữ ca sĩ nhạc Pop chẳng khác gì một căn hộ hạng sang với đầy đủ các phòng chức năng như phòng ngủ, phòng bếp, phòng trang điểm và thay đồ, nhà vệ sinh,...

Đặc biệt nhất là phòng khách nằm ở tầng 2 có kích thước vào khoảng 600 feet vuông (khoảng 56 m2) được dẫn bằng cầu thang riêng. Phòng khách này được trang bị TV 65 inch với âm thanh vòm và bộ sofa đôi dài 30ft (9,2 mét), có sức chứa tới 30 người.

Những vị khách của Mariah có thể ngồi trên chiếc ghế sofa này và xem phim như trong rạp. Sau khi chiếu phim xong, không gian này có thể được chuyển đổi thành hộp đêm riêng để tổ chức tiệc tùng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao.

Toàn bộ ngôi nhà này lớn đến mức phải dùng xe tải chuyên dụng để kéo mới có thể di chuyển được, và nữ ca sĩ của bài hát All I Want For Christmas được cho là đã sử dụng nó cho các chuyến lưu diễn của cô khắp nước Mỹ.

Theo The Sun