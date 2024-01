Mới đây, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh có bài đăng trên trang cá nhân gây chú ý khi tuyên bố mình đi may vest cưới. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn tò mò, bởi từ trước tới nay nam ca sĩ luôn rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Kèm theo bài đăng, Đinh Mạnh Ninh nhắn gửi tới “cô dâu”: “Nhanh cái chân cái tay lên hộ cái!".

Dưới phần bình luận, ngoài những câu hỏi “bán tín bán nghi" của bạn bè, đồng nghiệp nam ca sĩ như: “Tin chuẩn chưa?”, “Tin thật không để còn bỏ lợn dần?”... nhiều người cũng để lại thắc mắc phải chăng Đinh Mạnh Ninh sắp tham gia “đám cưới tập thể", bởi ngoài anh ra còn có những sao nam khác đăng ảnh diện trang phục tương tự. Đó là 4 thành viên nhóm OPlus, Yanbi, Dương Trần Nghĩa, Dương Trường Giang…

Loạt nghệ sĩ may vest nâu đồng phục dự đám cưới.

Trên trang cá nhân, Quang Minh - thành viên nhóm OPlus đăng ảnh diện cùng mẫu vest với Đinh Mạnh Ninh và viết: “Các anh em chú rể nô nức chuẩn bị tham gia sự kiện đám cưới tập thể mừng ngày sinh nhật của Quang Minh OPlus - 14/1”. Ca sĩ Yanbi chia sẻ úp mở: “Nhìn vậy mà lại không phải vậy, nhưng mà đúng là như thế đó”. “Boyband mới toanh, xúng xính đi may đồ nhóm”, nhạc sĩ Dương Trường Giang viết.

Đặc biệt, Đức Tùng OPlus hài hước thông báo: “Cùng với các anh em ca sĩ bảnh nhất Hà Nội tới tiệm may đóng một bộ vest màu nâu be nhằm chuẩn bị cho 1 MV ca nhạc tiền tỷ mừng ông anh họ Nguyễn Đức Cường sắp hết hợp đồng với CLB 'Ở nhà một mình' vào hôm 14/1 này”.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường may vest bảnh bao chuẩn bị làm chú rể.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường được gắn thẻ trên bài đăng của các anh em nghệ sĩ thân thiết, nhưng trên trang cá nhân của mình anh không diện trang phục giống họ mà bảnh bao trong 2 bộ vest chú rể.

Dù 2 nhân vật chính khá kín tiếng, chưa có chia sẻ chính thức nào trên trang cá nhân, theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 14/1 tới, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - “cha đẻ" ca khúc Nồng nàn Hà Nội và bạn gái - 'yêu nữ hàng hiệu' - ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên sẽ có cái kết viên mãn.

Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên tại rừng thông.

Ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cầu hôn trong rừng thông vào tháng 5/2020. Đến nay, cặp đôi đã có 8 năm bên nhau. Nguyễn Đức Cường từng chia sẻ bị Vũ Hạnh Nguyên chinh phục bởi tính cách mạnh mẽ, tự tin và ấm áp. Yêu Vũ Hạnh Nguyên, tác giả Nếu như anh đến trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Chuyện tình cảm của cả hai được gia đình ủng hộ.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982. Năm 2007, ca khúc Nồng nàn Hà Nội thành "hit quốc dân", được đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ biết đến và thuộc lòng. Nếu như anh đến cũng là sáng tác trở thành hit lớn đầu tiên của Văn Mai Hương khi phát hành MV vào năm 2011.

Vũ Hạnh Nguyên sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội với biệt danh "Yêu nữ hàng hiệu". Cô từng ra mắt Nobody - cover ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The Boy So Hot - tự sáng tác và Nevermore - kết hợp cùng Hoàng Touliver.

