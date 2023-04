Chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Chiến Thắng (người chứng kiến sự việc) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn ô tô con lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân – quận Cầu Giấy với vận tốc cao.

“Ô tô đi rất nhanh lao thẳng vào dòng xe đang di chuyển về hướng Xuân La, hàng chục người điều khiển xe nằm la liệt. Tôi chạy ra vẫn thấy một người phụ nữ 40 tuổi nằm trên nắp ca pô mà xe vẫn lao đi”, ông Thắng kể.

Xe máy vẫn bị mắc dưới gầm ô tô sau vụ tai nạn

Chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Chiến Thắng kể khi đó ô tô chạy rất nhanh

Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết, khi xe dừng lại, ông tiếp cận với nam tài xế, lúc đó trên xe còn một người phụ nữ.

“Tài xế hoảng hốt, mặt tái mét, mếu máo nói xe bị mất phanh”, ông Nguyễn Chiến Thắng kể.

Cũng có mặt tại hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra, anh Quốc Toàn vẫn chưa hết bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy cảnh ô tô lao vào nhiều người đi đường như vậy.

“Thực sự lúc đó rất hoảng khi thấy nhiều người bị hất lên cao rồi rơi xuống đất, số khác thì bị kéo rê sang bên kia đường”, anh Quốc Toàn kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn được lực lượng chức năng quây rộng hàng chục mét

Anh Quốc Toàn cũng cho biết đã rất may mắn khi vừa dừng xe máy ở gần dải phân cách mà ô tô lao vào.

“Nếu chậm lại ít phút có lẽ tôi đã bị ô tô đâm trúng rồi, đến giờ tôi vẫn bủn rủn hết chân tay”, anh Toàn nói.

Thông tin từ Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 17 xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Xuân La, Tây Hồ) vào hồi 16h07 ngày 5/4.

Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân - Cầu Giấy. Đến ngã tư, ô tô bất ngờ tăng tốc lao vào loạt xe máy.

Loạt xe máy bị đâm được cơ quan công an đưa về bãi tạm giữ

Cơ quan công an cho biết, tài xế điều khiển ô tô là ông H.N.V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội). Khi xảy ra tai nạn, ông V. đón vợ đi khám bệnh trở về nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Công an phường Xuân La và Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp các nạn nhân bị nạn. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng và 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hiện Công an quận Tây Hồ và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra nguyên nhận vụ tai nạn.