Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 5/4, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và nhiều xe máy đã xảy ra tại khu vực ngã tư đường Xuân La- Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Tại hiện trường, ô tô con mang biển số 29A-083.XX đang đè lên một xe máy tại góc ngã tư Võ Chí Công, theo hướng về Xuân La. Có ít nhất 16 chiếc xe máy khác nằm ngổn ngang giữa ngã tư, nhiều xe hư hỏng nặng. Nhiều người bị thương nằm tại hiện trường đang được lực lượng y tế sơ cứu.

Theo một nhân chứng cho biết, ô tô đâm liên hoàn vào nhiều xe máy do tài xế khoảng 60 tuổi điều khiển, người này trở về sau khi đi khám bệnh thì xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, ô tô đè lên một xe máy(Ảnh; H.Q)

Mảnh vỡ từ xe máy tung khắp đường (Ảnh; T.L)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ và Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã cử đội nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.