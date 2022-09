Nhân chứng vụ cháy karaoke ở Bình Dương kể lại phút leo sân thượng, hoảng loạn cầu cứu

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú sáng 7/9

Trưa 7/9, Quỳnh - một trong những nhân viên may mắn thoát khỏi vụ cháy trong karaoke đường Trần Quang Diệu, TP Thuận An, tối 6/9, vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Phú điều trị. Nằm trên giường bệnh, cô gái 18 tuổi, quê Đồng Tháp, trông thẫn thờ, khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi.

Vài tháng trước, Quỳnh vào quán karaoke làm, công việc chính là nhân viên phục vụ. Tại đây, các nhân viên được bố trí một phòng riêng để nghỉ ngơi.

Nữ nhân viên kể, hơn 21h hôm qua, cô thức giấc vì có nhiều tiếng la hét, tri hô “cháy, cháy”. Quỳnh cuống quýt, cô mở cửa ra ngoài thì thấy khói mịt mù, mùi khét lẹt. Xung quanh có nhiều nhân viên tháo chạy phía ngoài hành lang. Cùng với đó, một số người ho sặc suạ, khó thở vì khói dữ dội. Số khác thì quấn khăn ướt chống ngạt. Tất cả đều hoảng hốt, mạnh ai nấy chạy.

Một trong những người sống sót sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Ảnh: Chí Hùng.

Quỳnh theo lối cầu thang bộ, chạy lên tầng trên rồi tới sân thượng. Trong trí nhớ của nữ nhân viên, lúc ấy, cảnh hỗn loạn diễn ra, ai cũng nháo nhào la hét, bất lực tìm đường thoát khỏi đám cháy. Đa số đều không chịu được khói xộc vào mũi...

Khi lên được ban công trên cao của tòa nhà, mọi người la hét khàn cả giọng. Số khác thì dùng những vật dụng như đèn điện thoại ra hiệu cầu cứu, ai cũng hy vọng được phát hiện.

Một lúc sau, tiếng còi hụ dội lại, cảnh sát xuất hiện. Xe thang lần lượt đưa mọi người xuống, chuyển tới bệnh viện. “Chúng tôi may mắn thoát nạn, chỉ cầu mong cho những người mắc kẹt bên trong nhanh chóng được giải cứu”, Quỳnh nói.

Cũng là người được cứu, T. một nữ nhân viên đang nằm điều trị tại bệnh viện vẫn chưa thôi ám ảnh thời khắc quán karaoke cháy. Khi đó, cô đã hết giờ làm, vào phòng của nhân viên nghỉ ngơi. Khi đang thiu ngủ thì nghe tiếng người la hét, lúc này mới biết có cháy bên ngoài.

Khi vừa bước ra cửa, nữ nhân viên thấy khói mù mịt, tiếng hét thất thanh. Nhiều người đang tháo chạy men cầu thang bộ lên sân thượng. “Càng đi lên, lớp khói dày đặc, nhưng ai cũng phải cố với hy vọng được sống”, nữ nhân viên kể và cho hay, trong đời chưa từng chứng kiến cảnh tượng sợ hãi, cận kề cái chết như tối qua, nhưng may mắn đã mỉm cười khi được lính cứu hỏa tiếp cận, dìu xuống đất an toàn.

Hơn 8h sáng nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy

Vụ cháy đêm qua tại quán karaoke An Phú khiến ít nhất 13 người đã tử vong; một số khác hoảng loạn đã nhảy từ trên tầng xuống đất, bị thương.

BS. CKII Nguyễn Đình Đạt - Bệnh viện Đa khoa An Phú, cho biết, đêm qua bệnh viện đã huy động bác sĩ, y tá, điều dưỡng… túc trực để cứu người khi từng lượt xe cứu thương cấp tập đưa người vào viện sau vụ hỏa hoạn tại quán karaoke.

Theo bác sĩ Đạt, nhiều bệnh nhân nhập viện trong trình trạng ám khói, có trường hợp gãy tay, chân, chấn thương nhiều nơi. Một số khác rơi vào tình trạng thiếu Oxy...

Cảnh sát tiếp tục tìm người trong quán karaoke bị cháy

Đến 12h trưa nay, dù trời đang đổ mưa lớn nhưng lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiếp cận, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Chưa hết bàng hoàng, bà N.T.S (43 tuổi), ngụ đối diện quán karaoke An Phú cho biết, tối qua lúc gia đình đóng cửa đi ngủ thì nghe tiếng hô hoán rất lớn từ bên ngoài, khi nhìn sang phía đối diện thì thấy nhân viên la hét, tri hô nhau bỏ chạy ra ngoài, khói bốc lên nghi ngút trên tầng thượng tòa nhà.

Bà S. cho biết thêm, một số khác chạy lên tầng thượng kêu cứu, sau đó được xe thang của Cảnh sát PCCC tới giải cứu, đưa xuống mặt đất trong trạng thái hoảng loạn. Một số người dân sống xung quanh quán cũng chạy đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lớn.

Sau khoảng 20 phút, cả quán bị trùm trong khói đen, lửa bốc lên từ bảng quảng cáo phía trước và các khe cửa. Chủ một căn nhà kế bên quán cũng cho hay, lúc xảy ra cháy, ông nghe tiếng động lớn, khi nhìn lên thì nhiều người đang trèo tường đu bám để trượt xuống dưới, một số khác đứng trên cao không dám nhảy, chỉ la hét thất thanh.

Lính cứu hỏa đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong hiện trường tìm người. Ảnh: Chí Hùng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Hiện đã ghi nhận 13 người tử vong.