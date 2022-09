Cháy quán karaoke 12 người chết, lính cứu hỏa lục tung từng phòng tìm người

Công an TP Thuận An, Công an Bình Dương vẫn đang dùng phương tiện nghiệp vụ để tiếp cận đám cháy, tìm kiếm nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong quán karaoke. Hiện vẫn còn 2 phòng hát chưa thể tiếp cận.

Tới 8h sáng nay (7/9), Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An. Theo nguồn tin của PV VietNamNet, sau vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng ghi nhận có 12 người tử vong, ngoài ra nhiều nạn nhân khác bị thương cũng được giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu. Xem clip hiện trường vụ cháy (clip: Dân trí): Lực lượng chức năng tại hiện trường sáng 7/9 Khu vực cháy là căn nhà cao 4 tầng, diện tích khoảng hơn 1.500m2, được bố trí các phòng để hát karaoke. VietNamNet tiếp tục cập nhật... Diễn biến

Video 11h45 Đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được các phòng bên trong quán karaoke An Phú. Bên trong khói đen vẫn bốc ra ngoài. Theo lãnh đạo UBND TP Thuận An, hiện vẫn còn một số phòng hát vẫn chưa thể tiếp cận do khói lửa còn cháy bên trong. Những hình ảnh đầu tiên ghi nhận bên trong hiện trường quán karaoke cháy, nơi sức nóng vẫn hầm hập. Ảnh: Dân trí Bên trong vẫn khói mù mịt và có thể còn những nạn nhân kẹt lại. Ảnh: Dân trí 12h trưa, khói lại tiếp tục bốc lên từ quán karaoke. Ảnh: Xuân An Thu gọn 11h Trưa nay (7/9), Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An. Cụ thể, cơ sở này do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hộ khẩu thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện sinh sống tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ, hoạt động từ năm 2016. Quán karaoke này có 30 phòng hát. Ảnh: Chí Hùng Vụ cháy bùng phát tại tầng 2 của quán vào lúc 20h15 tối 6/9. Công an tỉnh điều động 66 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang, để tới chữa cháy; 22 người mắc kẹt trên sân thượng được cảnh sát đưa xuống đất. Đối với 12 nạn nhân tử vong, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể, nhưng trong đó có nhiều nhân viên của quán. Thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm y tế thành phố Thuận An để tiếp tục làm rõ. Trong sáng nay, lực lượng chức năng nhận định rất có thể vẫn còn các nạn nhân mắc kẹt bên trong chưa thể ra ngoài. Cảnh sát đục tường tìm lối vào bên trong quán karaoke. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chỉ đạo khẩn các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy. Công tác cứu nạn, thống kê thiệt hại cũng đang được thực hiện. Thu gọn 10h45: Tiếp tục nhiều nhóm chiến sĩ vào hiện trường Ngọn lửa cơ bản được khống chế, song bên trong cơ sở karaoke khói vẫn âm ỉ, lính cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát, ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Mùi khét xông lên nồng nặc. Hiện trường vẫn đang phong tỏa. Hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng được huy động, cấp tập tới khu cháy. Lính cứu hỏa tiếp tục ra vào bên trong quán karaoke, song sức nóng sau hỏa hoạn vẫn còn, họ phải mặc áo chống nóng, đeo bình dưỡng khí. Cạnh đó, nhiều vật dụng, tài sản và chiếc ô tô bị cháy đen, hư hỏng lần lượt được đưa ra ngoài. Nhiều bình CO2 cũng được tập kết ở một góc hiện trường. Loạt xe cứu thương, nhân viên y tế được điều động tới hiện trường, hỗ trợ cứu người. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục được huy động vào bên trong hiện trường. Ảnh: Chí Hùng Xe cứu thương đỗ bên ngoài hiện trường... và một dãy dài xe cứu hỏa. Theo quan sát, khói đã không còn bốc lên nghi ngút như lúc trước Thu gọn 10h15: Lính cứu hỏa lục tung từng phòng tìm người Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thuận An vẫn đang dùng phương tiện nghiệp vụ để tiếp cận đám cháy, tìm kiếm nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong. Hiện vẫn còn 2 phòng hát bên trong quán karaoke này chưa thể tiếp cận. Lực lượng cứu hỏa sử dụng xe thang để tiếp cận hiện trường trong sáng nay. Ảnh: Chí Hùng Nhóm hơn 5 chiến sĩ cứu hỏa tiếp tục mang theo bình ô xy và đeo mặt nạ chống độc để đi vào hiện trường. Trong khi đó, ở một góc đường, chiến sĩ cứu hỏa Trung Hiếu trông mệt mỏi, bơ phờ sau một đêm chống chọi với lửa. Nghỉ ngơi đôi phút, chiến sĩ tháo đôi giày ra, để lộ bàn chân phồng rộp do ngâm nước. Anh Hiếu cho biết, hôm qua, đơn vị nhận được tin báo cháy tại karaoke, liền tức tốc lên đường. Anh cùng hàng chục lính cứu hỏa liên tục giương xe thang, kéo vòi phun nước để cô lập đám cháy. Nhiều giờ liền họ không nghỉ ngơi. Chiến sĩ Trung Hiếu (ảnh phải) cho biết, có mặt từ 21h đêm qua, đến sáng nay anh em vẫn tiếp tục nỗ lực để sớm giải tỏa hiện trường. Đôi chân anh Hiếu trắng xóa vì ngâm nước lâu Một nhóm chiến sĩ đeo bình ô xy và mặt nạ tiến vào bên trong hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người Cảnh sát chia ra nhiều tốp dập lửa và kiểm tra từng phòng bên trong hiện trường, tiếp cận đưa những người bị kẹt ra bên ngoài. “Khi thấy ai đó được cứu, chúng tôi nhẹ lòng, bao mệt mỏi cũng phần nào xua tan”, anh Hiếu chia sẻ. Có mặt tại hiện trường, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, theo báo cáo ban đầu đến thời điểm này có 12 nạn nhân tử vong, 11 người khác bị thương nhẹ đang được sơ cấp cứu tại bệnh viện gần khu vực. Các nạn nhân tử vong được chính quyền TP Thuận An hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng. Phó Chủ tịch tỉnh xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Chí Hùng Theo quan sát, quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, thiết kế theo dạng chữ L, bên trong bố trí hàng chục phòng hát. Lãnh đạo UBND TP Thuận An cho biết, quán karaoke này đã được cấp phép hoạt động, thẩm định về PCCC. Phía mặt trước quán, những tấm biển quảng cáo được che kín khiến khói từ đám cháy không thoát được ra ngoài Do quán có nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, nhựa, dây điện,... nên đám cháy lan nhanh, phía trước mặt tiền quán bị che kín bằng biển quảng cáo nên khói khó thoát ra ngoài. Được biết, quán karaoke nói trên còn có một chi nhánh ở TP Thủ Đức (TP.HCM). 10h30, một chiếc ô tô được đưa ra khỏi hiện trường Thu gọn 9h50: Xe nâng tiếp cận hiện trường vụ cháy Lực lượng PCCC dùng xe nâng tiếp cận hiện trường. Xe nâng tiếp cận hiện trường vụ cháy, khói vẫn bốc lên nghi ngút Một số xe cấp cứu được điều đến hiện trường Thu gọn Nhiều người nhảy từ tầng cao xuống đất Theo thông tin ban đầu, quán karaoke trên có ba lầu với tổng diện tích sàn trên 1.500 m2. Khu vực cháy nằm ở lầu 2 và 3, có diện tích 400 m2. Để thoát thân, nhiều người đã nhảy từ tầng cao quán karaoke xuống đất Trong quán karaoke có nhiều nệm mút cách âm, nội thất gỗ khiến lửa bùng nhanh, bịt kín các lối thoát hiểm. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người hoảng loạn, ngộp khói và kẹt bên trong. Thông tin ban đầu khi hỏa hoạn xảy ra, có nhiều người đã nhảy từ tầng 2 với độ cao 7-8 m xuống đất, bị thương. Qua báo cáo nhanh của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ sở karaoke trên đã được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra để làm rõ. Hiện Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thu gọn 8h10: Ít nhất 12 người tử vong Thông tin mới nhất, ít nhất 12 người đã tử vong, 2 người bị thương; ngoài ra có 12 người được giải cứu khỏi vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương). Thu gọn 8h XEM CLIP: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), sáng nay (7/9), lực lượng chức năng ghi nhận có 12 người tử vong. Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: CTV Nhiều xe cứu thương được huy động đến hiện trường - Ảnh: CTV Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 6/9, đám cháy bùng phát tại quán karaoke An Phú khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Lúc này, nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người phải nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn. Lực lượng Cảnh sát PCCC sau đó đã phải huy động xe thang để tiếp cận khu vực tầng cao, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời phun nước để dập lửa.

