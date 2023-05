“Mô hình cổng trường an toàn” là một trong những mô hình trọng điểm thuộc chương trình phối hợp số giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 – 2025.

Thông qua mô hình giúp xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện sẽ góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, mô hình giúp sớm hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

250 học sinh, phụ huynh và thầy cô trường Tiểu học Việt Nam - Cuba tham gia buổi tuyên truyền

Các em học sinh được tham gia hỏi đáp về kiến thức an toàn giao thông

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ về an toàn giao thông

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) thông tin, đơn vị đang tích cực triển khai và nhân rộng mô hình cổng trường.

Vị Phó Trưởng phòng nêu, ngày 17/5, tại trường Tiểu học Việt Nam- Cuba (Hà Nội), Cục CSGT phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức Lễ ra mắt “Cổng trường an toàn giao thông”. Chương trình đã thu hút 250 học sinh và đại diện phụ huynh học sinh của trường tham dự.

"Đây cũng là lần thứ hai trên địa bàn quận Ba Đình, mô hình điểm về an toàn giao thông trước cổng trường học được triển khai. Trước đó, vào tháng 12/2020, mô hình này được triển khai lần đầu tiên tại trường THCS Phan Chu Trinh và Tiểu học Ngọc Khánh", Thượng tá Tạ Hồng Minh thông tin.

Các đại biểu ký cam kết xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, mô hình nhằm giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh. Thêm vào đó, cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên, các em học sinh và các bậc phụ huynh chấp hành theo hướng dẫn an toàn giao thông trước cổng trường học.

Khi triển khai mô hình khu vực cổng trưởng học sẽ có đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, vạch kẻ sơn, khu vực xếp xe... nhằm giảm ùn tắc giao thông, hạn chế tối đa tai nạn thương tích học đường.

Thướng tá Tạ Hồng Minh cho rằng, việc nhân rộng và phát huy hiệu quả của mô hình tại tất cả các trường học sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Các em học sinh được tặng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Ngoài việc được được tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến an toàn giao thông, học sinh Trường Tiểu học Việt Nam- Cuba đã tham gia giao lưu, chơi trò chơi, thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ.

Đại úy Trần Thanh Bình, Cán bộ Cục CSGT phổ kiến thức về an toàn giao thông cho các em học sinh, với cách truyền đạt dí dỏm dễ hiểu đã khiến các em học sinh dễ tiếp thu và hào hứng, sôi nổi trong trả lời các câu hỏi.

Trong mô hình Cổng trường an toàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Công an phường, Ban Phụ huynh, tổ tự quản, Đội sao đỏ và Ban giám hiệu Trường sẽ ký cam kết xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Đại úy Trần Thanh Bình, Cán bộ Cục CSGT phổ kiến thức về an toàn giao thông

Các em học sinh trả lời đúng câu hỏi sẽ được nhận một phần quà của ban tổ chức

Nội dung cam kết nhấn mạnh các lực lượng sẽ tăng cường phối hợp đảm bảo không để xảy ra vi phạm Trật tự an toàn giao thông - Trật tự đô thị khu vực cổng trường. Phấn đấu 100% phụ huynh học sinh khi đưa đón học dinh, dừng đỗ phương tiện thành hàng lối theo quy đinh, đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia và tuân thủ luật giao thông…