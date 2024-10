Ra đời vào năm 2009, Blockchain là công nghệ cho phép quản lý dữ liệu minh bạch, an toàn và phi tập trung. Công nghệ này đã phát triển và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng trong ngành blockchain đang tăng trưởng nhanh chóng.

Theo CoinTelegraph, đầu quý II/2024, các sàn giao dịch tập trung lớn tuyển dụng hơn 1.000 vị trí. Trong đó có cơ hội việc làm dành cho sinh viên mới ra trường và người chưa có nhiều kinh nghiệm về blockchain. Điều này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên hay người mới muốn tham gia vào ngành.

Tầm nhìn dài hạn được đặt lên hàng đầu

Công ty TNHH C98 (Ninety Eight), một startup blockchain tại Việt Nam từng đạt vốn hóa tỷ USD không chỉ nhờ vào công nghệ lõi, mà còn nhờ vào văn hoá doanh nghiệp đặc biệt. Tại Ninety Eight, văn hoá doanh nghiệp tạo nên một không gian làm việc đầy cảm hứng, sáng tạo.

“Mỗi công ty đều có văn hoá, giá trị cốt lõi riêng. Là một startup trong lĩnh vực blockchain với nguồn nhân lực trẻ, văn hoá làm việc tại Ninety Eight luôn đề cao 3 giá trị chính, gồm tinh thần xây dựng (BUIDL), ham học hỏi và sự tử tế”, ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight, cho biết.

BUIDL là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong giới blockchain. BUIDL-er là danh từ thường chỉ những cá nhân tập trung phát triển sản phẩm. BUIDL thể hiện tinh thần kiên trì, sáng tạo và mong muốn tạo ra giá trị bền vững, nhấn mạnh rằng việc phát triển và cải tiến công nghệ blockchain là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành.

“Với tinh thần của những người xây dựng (BUIDL-er), đam mê học tập trau dồi kiến thức, Ninety Eight vững vàng trên hành trình phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sau 7 năm, nhân sự của Ninety Eight đã đạt hơn 300 người, cùng với nhiều thành tựu quan trọng. Ninety Eight tin rằng với những tiêu chí trên, tập thể nhân sự có thể đưa Blockchain và Web3 đến gần hơn với người dùng”, ông Nguyễn Thế Vinh chia sẻ.

3 giá trị cốt lõi Ninety Eight luôn hướng đến

Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, tại Ninety Eight, nhân sự luôn coi trọng sự lạc quan (optimistic), tính trao quyền (empowering) và sự cộng tác (collaborative). Đây cũng là 3 giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đề cao trong mọi hoạt động.

Ninety Eight luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo, đóng góp ý tưởng. Văn hóa này tạo thành một không gian làm việc tích cực, đầy cảm hứng. Nói một cách dễ hiểu, mỗi nhân sự tại Ninety Eight đều là một mảnh ghép quan trọng để hình thành doanh nghiệp lớn mạnh như hiện nay.

Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển luôn giữ được tinh thần lạc quan. Ninety Eight tin rằng những khó khăn và thử thách là động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty. Với phương châm "Test, Learn & Move forward" (Thử nghiệm, học hỏi và tiến về phía trước), doanh nghiệp này luôn xem mọi thử thách là cơ hội để học hỏi và phát triển. Thay vì sợ thất bại, nhân sự tại Ninety Eight được khuyến khích để đón nhận khó khăn như một bài học để cải thiện và phát triển.

Văn hóa cộng tác tại Ninety Eight chú trọng vào sự kết nối giữa các cá nhân và phòng ban, tạo ra môi trường giao tiếp cởi mở và gần gũi. Bên cạnh đó, tiêu chí này cũng đem lại nhiều góc nhìn mới mẻ, đa dạng ý tưởng và góp phần mang blockchain và Web3 đến gần hơn với người dùng.

Nắm bắt cơ hội dù kiến thức blockchain bằng 0

Theo CEO Ninety Eight, ngành blockchain và Web3 đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên hay nhân sự truyền thống muốn thay đổi ngành. Người mới cần trang bị những kiến thức cơ bản và trải nghiệm các sản phẩm blockchain để chuẩn bị trước khi tham gia vào lĩnh vực này.

“Khi đã chính thức trở thành một nhân sự blockchain, ví dụ như ở Ninety Eight, nhân sự sẽ được đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc”, ông Nguyễn Thế Vinh cho biết.

Ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh, một công ty blockchain điển hình sẽ có đầy đủ các bộ phận từ kỹ thuật (tech) đến phi kỹ thuật (non-tech). Tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể, các kỹ năng sẽ khác nhau. Việc tiếp thu, cập nhật liên tục những kiến thức mới về ngành sẽ giúp nhân sự blockchain luôn theo kịp nhịp đập của thị trường và không bị lạc hậu.

Đặc biệt, CEO Ninety Eight lưu ý rằng blockchain là một ngành mang tính toàn cầu. Vì vậy, trình độ ngoại ngữ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Ngành blockchain không chỉ dành cho những người có kiến thức sâu rộng về công nghệ.

Theo thông cáo báo chí từ Better Choice Award 2024, ông Nguyễn Thế Vinh là thành viên của hội đồng thẩm định giải thưởng. Sự kiện vinh danh các sản phẩm công nghệ này còn có sự góp mặt của các đại diện từ các tập đoàn lớn tại Việt Nam và quốc tế.

