The Mainichi dẫn tuyên bố của Bộ Giáo dục Nhật Bản, quy định về thẻ tên may hoặc thêu trên đồng phục học sinh là tùy vào mỗi trường học, chính quyền địa phương và hội đồng giáo dục không can thiệp.

Một chiếc áo khoác đồng phục học sinh có thêu tên trên nắp túi ngực, cho phép học sinh giấu tên của mình bằng cách nhét nắp vào bên trong, được nhìn thấy ở Shijonawate, Quận Osaka. Ảnh: The Mainichi

Nhiều trường học trên khắp Nhật Bản đang có những động thái tương tự vì một loạt vụ việc liên quan đến quấy rối trẻ em. Vào năm 2021, ở tỉnh Saga, một người đàn ông đã chụp ảnh khuôn mặt và tên của một nữ học sinh sau đó đăng lên mạng. Cảnh sát đã yêu cầu các hội đồng giáo dục và trường học tỉnh này xem xét lại quy định về bảng tên và họ tên thêu ở các vật dụng khác có thể để lộ danh tính học sinh trên đường đến trường.

Một quan chức của công ty sản xuất đồng phục học sinh Takimoto Co. Có trụ sở tại Higashiosaka nói rằng: “Số lượng trường học yêu cầu thêu tên học sinh lên đồng phục đang giảm dần” .

“Ngừng thêu tên lên đồng phục có thể giúp tăng tính an toàn trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này dựa trên ý kiến của phụ huynh, học sinh và xu hướng xã hội”, phó hiệu trưởng trường Morikawa cho biết.

Bên cạnh vấn đề bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em, một số phụ huynh cũng yêu cầu trường học thay đổi quy định vì những lý do đời sống khác. Ví dụ như sau khi con lớn học xong, phụ huynh phải loại bỏ những đường thêu tên trên đồng phục để đưa lại cho con nhỏ, hay sự bất tiện khi cần phải lấy ra và khâu lại thẻ tên bằng nhựa mỗi lần đưa đồng phục đi giặt.

Một chiếc túi mà học sinh có thể lấy thẻ tên của mình vào và lấy ra mà không cần tháo ghim trong bức ảnh này do trường trung học cơ sở Takatsuki ở Nagahama, tỉnh Shiga cung cấp. Ảnh: The Mainichi

Một trường trung học cơ sở ở Shijonawate, tỉnh Osaka đang có kế hoạch thêu tên học sinh trên nắp túi ngực từ năm 2024. Sáng kiến này có thể giúp học sinh giấu tên mình vào vạt áo ngực khi ở ngoài trường học, giúp bảo vệ danh tính học sinh và đồng thời tận dụng được ưu điểm của những bảng tên thêu.

Trường trung học cơ sở Takatsuki, Nagahama, tỉnh Shiga cũng đã thiết kế lại túi áo ngực của đồng phục để học sinh có thể dễ dàng lật thẻ tên của mình ra hoặc giấu vào trong các tình huống phù hợp.

Ngày càng có nhiều trường học ở Nhật chỉ yêu cầu học sinh đeo bảng tên tháo rời trong trường học và để lại chúng tại khu vực quy định trước khi rời khỏi trường. Ngoài ra, cũng có trường học bãi bỏ hoàn toàn việc đeo bảng tên.

Hoài Thanh